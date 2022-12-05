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Dünya Meclis karıştı, Sandalyeler havada uçuştu Kadın Milletvekiline saldırdılar
Dünya

Meclis karıştı, Sandalyeler havada uçuştu Kadın Milletvekiline saldırdılar

Senegal Parlamentosundaki bütçe görüşmeleri CHP il kongrelerini aratmadı. Meclis karıştı, sandalyeler havada uçuştu, bir kadın milletvekilini darp ettiler.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 21:26:00 -
Meclis karıştı, Sandalyeler havada uçuştu Kadın Milletvekiline saldırdılar

Senegal Parlamentosundaki bütçe görüşmeleri sırasında gerginlik yaşandı. Muhalefet partisi milletvekili, kadın meslektaşına tokat attı, ardından parlamentodaki milletvekilleri birbirine girdi.

Oturuma ara verildi

Senegal parlamentosunda bir erkek muhalefet miletvekilinin bir kadın vekilin kafasına vurması ardından parlamentoda arbede yaşandı. Milletvekillerinin karşılıklı yumruk, hakaret ve suçlamaları üzerine oturuma ara verildi.

Sandalye fırlattı

Senegal’da iktidar ve muhalefet partileri politikacıları arasında giderek sertleşen ilişkiler parlamentodaki bütçe görüşmeleri sırasında zirveye ulaştı.

Bir bütçe sunumu sırasında, muhalefetteki milletvekili Massata Samb, iktidardaki Benno Bokk Yakaar (BBY) koalisyonundan Amy Ndiaye Gniby'ye doğru yürüdü ve sertçe başına doğru bir tokat attı. Aldığı darbeyle sarsılan milletvekili ise meslektaşına sandalye fırlatarak cevap verdi.

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