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Gündem Meclis kana bulandı! Yumruklar konuştu… Ahmet Şık’tan AK Parti'yi hedef alan rezil sözler
Gündem

Meclis kana bulandı! Yumruklar konuştu… Ahmet Şık’tan AK Parti'yi hedef alan rezil sözler

Yeniakit Publisher
2024-08-16 16:50:00 -
Meclis kana bulandı! Yumruklar konuştu… Ahmet Şık’tan AK Parti'yi hedef alan rezil sözler

TBMM, Can Atalay gündemiyle olağanüstü toplandı. TİP İstanbul vekili Ahmet Şık, kürsüde skandal bir provokasyona imza attı. Şık, AK Parti sıralarına dönüp "Sizde utanma yok. Zerre miskal utanmanız yok. Haysiyetiniz yok" deyince Meclis'te tansiyon yükseldi. Oturuma ara verilmesine rağmen tansiyon dinmedi. Ahmet Şık aradan sonra kürsüde AK Parti milletvekillerine dönerek "Gelmiş geçmiş en büyük vatan haini terörist sizsiniz" deyince Meclis'te yumruk yumruğa kavga çıktı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Can Atalay özel oturumu için yeterli sayıya ulaşıldı.

 

AK Parti toplantıya iştirak ederken Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grubu katılım sağlamadı.

FİLİSTİN OTURUMUNA GELMEYEN ÖZGÜR ÖZEL CAN ATALAY OTURUMUNA GELDİ!

Dün ayağı kırıldığı için mazeret sunan ve tarihi 'Filistin Özel Oturumu'na katılmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Can Atalay için TBMM Genel Kurulu'na geldi.


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MECLİS'TE 'TİP'İK PROVOKASYON

TİP İstanbul vekili Ahmet Şık, kürsüde skandal bir provokasyona imza attı.

Şık, AK Parti sıralarına dönüp "Sizde utanma yok. Zerre miskal utanmanız yok. Haysiyetiniz yok" deyince Meclis'te tansiyon yükseldi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Şık'a tepki gösterdi. Ahmet Şık da "Kes sesini diye bağırarak" Meclis'i sabote etti. Daha sonrasında AK Parti ve muhalefet bloğu arasında gerginlik yaşandı.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma 15 dakika ara verdi.

AK PARTİLİ VEKİLLERE "VATAN HAİNİ" DEDİ, ORTALIK BİR KEZ DAHA GERİLDİ

Ahmet Şık aradan sonra kürsüde AK Parti milletvekillerine dönerek "Gelmiş geçmiş en büyük vatan haini terörist sizsiniz" deyince Meclis'te yumruk yumruğa kavga çıktı.

 

İşte kavganın en net görüntüsü:

 

Kargaşada yumruk yiyen TİP vekili Ahmet Şık'ın daha sonra AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan'a yumruk atmaya çalıştığı görüldü.

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