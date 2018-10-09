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Meclis İçtüzük değişiklik teklifi Genel Kurulda

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, teklifle, Anayasa'da yapılan değişikliklerin İçtüzüğe dercedildiğini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinden sonra işlevsiz kalan hükümlerin İçtüzükten ayıklandığını bildirdi.

09 Ekim 2018 Salı 22:25
Meclis İçtüzük değişiklik teklifi Genel Kurulda

TBMMGenel Kurulu'nda, TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanun Teklifi'nin görüşülmesine başlandı.

Teklifin tümü üzerinde konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz  Ağıralioğlu, teklifin hazırlık aşamasında, TBMM Genel Kurulundaki konuşma  süreleri, soru sorma usulleri, komisyonların çalışma usulleri gibi, Meclis'in  çalışma yöntemi konusunda çeşitli tekliflerde bulunduklarını ve şimdi bunu  görüşeceklerini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın,  Mart ayında yapılacak yerel seçimler için, "Bana kimse akrabası için gelmesin."  dediğini anımsatan Ağıralioğlu, "Devlette yer alan yöneticilerin, eş, dost ve  akrabalarının belli makamlara atanması konusunda en kötü dönemi yaşıyoruz."  iddiasında bulundu.

Yavuz Ağıralioğlu, ekonominin "nefes alamaz" hale geldiğini öne  sürerek, "Hutbelerle de engellenemez bir stokçuluk ile karşı karşıyayız." dedi.

Ağıralioğlu, Hükümete, "Türkiye'ye yatırıma çağırdığınız insanlara,  yatırımcılara, 'başınıza bir şey gelirse beni arayın' demeyin. Çünkü, bu hukukta  oturmamış ülkelerin beylik lafıdır. Yatırımcı bu lafı duyarsa gelmez." diye  seslendi.

- "Kesin hesap veya denetim komisyonları kurulsun"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da teklifle getirilen yeni  düzenlemeleri anlattı.

Meclis'te kesin hesap veya denetim komisyonlarının kurulması  gerektiğine işaret eden Akçay, bu komisyonların kurulmasının Meclis'in daha etkin  olmasını sağlayacağını belirtti.

Erkan Akçay, çocuk hakları ile yerel yönetim komisyonlarının  kurulmasının da gelecekteki İçtüzük çalışmalarında ele alınacak konular arasında  yer alması gerektiğini vurguladı.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, tekliflerin komisyon  görüşmelerinde, komisyon başkanlarının konuşmasının ardından kameraların dışarı  çıkartılmasını eleştirdi.

Muhalefetin de sözünün söylemesine imkan tanınmasının önemine değinen  Bilgen, "Herkes belirli süreler içerisinde söyleyeceği sözünü söylesin, sonra  görüşmelere geçilsin." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, bu uzlaşmanın sadece  İçtüzük'te değil, diğer yasa görüşmeleri ile Anayasa müzakerelerinde de devam  etmesini istedi.

- AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'nun sözleri

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, teklifle,  Anayasa'da yapılan değişikliklerin İçtüzüğe dercedildiğini, Cumhurbaşkanlığı  Hükümet Sistemi'ne geçilmesinden sonra işlevsiz kalan hükümlerin İçtüzük'ten ayıklandığını kaydetti.

Teamül olan bazı hükümlerin İçtüzük hükmü haline getirildiğini ve  tereddüt olan konuların net hale getirildiğini belirten Akbaşoğlu, teklifteki  diğer düzenlemeleri de anlattı.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Yasama ve yürütme arasındaki  sert kuvvetler ayrılığı ilkesine bağlı olarak, yürütmenin Meclis'te temsil  edileceği istisnai hallerin ortaya konulması, milletlerarası anlaşmaların kabul  edilmesinin belirlenmesi ve denetim yollarının açıklığa kavuşturulması gibi  düzenlemeler de İçtüzük'le belirlenmiştir." ifadesini kullandı.

Akbaşoğlu, parlamenter hükümet sisteminde vatana ihanet dışında başka  bir sorumluluğu olmayan Cumhurbaşkanının, siyasi, hukuki ve idari  sorumluluklarının yanında cezai sorumluluğununun da İçtüzüğe dercedildiğini  aktardı.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 22:25
  1. İstanbul
  2. TBMM

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