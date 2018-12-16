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Meclis Genel Kurulunda 'terörle mücadele' tartışması: Taşeronların kafasını ezmeye gidiyoruz

TBMM Genel Kurulunda devam eden 2019 yılı Bütçe Görüşmelerinde 'terörle mücadele' tartışması yaşandı. HDP'lilerin konuşmaları üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik operasyon hazırlığında olduğunu belirterek, "Orada uşakları görüyorsunuz değil mi? Amerikan bayraklarının arkasında saklanan uşakların kim olduklarını, onlara kimlerin sırtını dayadığını gayet iyi görmektesiniz. Biz o taşeronların kafasını ezmek için oraya gidiyoruz ama maalesef sesi yine buradan çıkmaktadır." diye konuştu.

16 Aralık 2018 Pazar 20:58
Meclis Genel Kurulunda 'terörle mücadele' tartışması: Taşeronların kafasını ezmeye gidiyoruz

TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2019 yılı bütçelerinin görüşmelerinde, "terör" ve "terörle mücadele" tartışması yaşandı.

Bütçe üzerine söz alan HDP milletvekilleri görüşlerini dile getirdi. HDP'lilerin konuşmasının ardından sataşma gerekçesiyle söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, devletin, halkının güvenliğini sağlamakla mükellef olduğunu vurgulayarak, "İnsanların güvenliğini sağlamaktan kim, neden rahatsız olur? Bundan rahatsız olan terör örgütü PKK'dır." dedi.

Muş, bütçenin vergilerden oluştuğunu hatırlatarak, "Türkiye Cumhuriyeti bütçesini vergilerle oluşturur, bu doğrudur fakat sopayı halkın değil, PKK'nın sırtından eksik etmemektedir. PKK'nın sesi maalesef bu milletvekili aracılığıyla buradan gündeme gelmektedir." dedi.

'Taşeronların kafasını ezmek için oraya gidiyoruz'

Muş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik operasyon hazırlığında olduğunu belirterek, "Orada uşakları görüyorsunuz değil mi? Amerikan bayraklarının arkasında saklanan uşakların kim olduklarını, onlara kimlerin sırtını dayadığını gayet iyi görmektesiniz. Biz o taşeronların kafasını ezmek için oraya gidiyoruz ama maalesef sesi yine buradan çıkmaktadır." diye konuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 20:58
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  5. hdp
  6. Fırat'ın doğusuna operasyon
  7. Türk Silahlı Kuvvetleri
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