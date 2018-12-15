Meclis Genel Kurulunda 'sokak' tartışması: İnsanları teröre çağırıyorsunuz

TBMM Genel Kurulunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü; Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü ile 125 üniversitenin bütçelerinin görüşmeleri görüşüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bakanlığının bütçesi üzerinde konuşmasına başlamadan önce, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç söz alarak, Ankara'daki tren kazasıyla ilgili eleştirilerde bulundu ve Turhan'ı istifaya davet etti.

Turhan, kürsüye geldiği sırada da CHP'li milletvekilleri, ellerinde "istifa" yazılı dövizleri kaldırarak "istifa" diye bağırdı. AK Parti'li milletvekilleri de bu sırada ayağa kalkarak, Turhan'a alkışla destek verdi. AK Parti'li ve CHP'li milletvekilleri arasında sözlü sataşmalar yaşanması üzerine, TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşime ara verdi.

Bu sırada CHP milletvekilleri Genel Kurul'dan ayrıldı. Turhan'ın konuşması sırasında CHP sıralarında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, HDP sıralarında Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen ve yanlarında birer milletvekili Genel Kurul'da bulundu.

'Şov yapılmasını doğru bulmuyoruz'

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, kazayla ilgili herkesin çok üzgün olduğunu ifade etti.

Zengin, "Vefat edenler karşısında bizim muhalefetten daha az üzüldüğümüzü söyleyemeyiz. Şov yapılmasını doğru bulmuyoruz. Bir, iki arkadaşımız pankart açabilir ama bu tür eylem yapmak İçtüzüğe de aykırı. Bu manada eylem olacaksa, bireysel olmasının anlamı vardır. Sordukları soruların cevabını dinlemelerini arzu ederdim." açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, kazanın bütün yurttaşların vicdanında önemli yaralar açtığını belirtti.

Çorlu kazasından kısa süre sonra bu kazanın meydana gelmesinin önemli sorulara yol açtığını savunan Gök, "Bu travmanın bir an önce atlatılması gerekir. Tren gibi güvenli bir yolculuk alanını insanların sorgulamasına meydan vermeden gerekli tedbirler alınmalı." dedi.

CHP'li Altay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı bazı açıklamaları anımsatarak, gösteri ve protesto hakkının en doğal hak olduğunu söyledi.

Altay, "En temel hakkını kullanmak isteyen birine 'ahlaksız' diyen bir Cumhurbaşkanı, toplumun tamamının Cumhurbaşkanı olamaz. Bu toplumu kafalarda ayrıştırdıktan sonra bu toplumun bölünmesini de kimse engelleyemez. Demokrasi varsa ve işliyorsa iktidar sokaktan korkmaz ama devleti bir diktatör yönetiyorsa işte diktatör sokaktan korkar. Dünyanın her yerinde bu böyledir." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yakında seçimler olduğunu ve vatandaşların eğer varsa tepkisi demokratik olarak zaten ortaya koyacağını dile getirdi.

Zengin, "Sokağa da çıkabilir, bunun da yöntemleri bellidir. Gezi'den yola çıkarak, özel bir kampanyanın parçası olarak medyada, basında sokak kışkırtıcılığı yapmak ile demokratik hakkı kullanmayı ayırt etmek gerekiyor. Biz ne sokaktan ne seçmenden ne tepkiden, hiçbirisinden kaygı duymuyoruz; tam tersine, bunları ciddiye alıyoruz ve siyasetimizi de muhataplarımızı dinleyerek yapıyoruz. Karşılığı da ortada senelerdir." diye konuştu.

'Eğer sokak olmasaydı 15 Temmuz başarılı olurdu'

Yeniden söz alan Altay, "Eğer sokak olmasaydı bugün, Allah'ım esirgesin, 15 Temmuz başarılı olurdu. 15 Temmuz'u engelleyen sokaktır, bu millettir. Sokağa iki şey için çıkılır, ya demokrasiyle ilgili bir talebiniz vardır ya ekonomiyle ilgili bir talebiniz vardır. Sokağa başka türlü zaten çıkılmaz. Elbet vandalizme, kırmaya, yakmaya, dökmeye şiddete karşıyım, bunların hiçbirini meşru saymam, yapanın kusurunu bulurum. Ancak 'Hak istiyorum, zam istemiyorum.' diye sokağa çıkana terörist yaftası yapıştırmak bu millete ve bu ülkeye yapılabilecek en büyük ihanettir ve biraz da ahlaksızlıktır." karşılığını verdi.

'1960'ta darbecileri sokağa çağırdınız'

Özlem Zengin, Altay'ın konuşması üzerine tekrar söz alarak, şunları söyledi:

"Biz sokaktan korkmuyoruz çünkü zaten sokakta siyaset yaparak buralara geldik, biz eylem yapa yapa geldik buralara, hayatımız böyle geçti. Barışçıl anlamda yapılan, hukuka uygun yapılan bütün gösteriler zaten demokrasilerde serbesttir ama siz sokağa hukuksuzluk için çağırıyorsanız işte o zaman bir sorun var demektir. 'Sokağa çıkan insanlar 15 Temmuz'da vatanı kurtardı.' Amenna. Peki, kimin davetiyle çıktılar sokağa? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle çıktılar.

Siz, 1960'ta darbecileri sokağa çağırdınız. O sebeple siz insanları sokakta teröre çağırıyorsunuz, Gezi'de olduğu gibi, terör yapmaya çağırıyorsunuz. Barışçıl anlamda ne yaparsanız arkasındayız, hukuken ne yaparsanız arkasındayız, seçmene dönük olarak yapılan seçim kampanyası adına her şeyin arkasındayız."

'Sokağa terörü ve teröristi çağıran alçaktır'

Altay'ın, "CHP açısından, 27 Mayıs 1960 ihtilaliyle, darbesiyle 12 Eylül 1980 darbesi, 12 Mart muhtırası ile 28 Şubat muhtırası aynıdır. 27 Nisan elektronik muhtırası da 15 Temmuz kadar adi ve alçak bir girişimdir. Sokağa terörü ve teröristi çağıran alçaktır, namerttir, şerefsizdir ama hak, hukuk, adalet için sokağa çıkan herkese 'terörist' diyen de alçaktır, namerttir." sözlerinden sonra, tartışmanın devam etmesi üzerine, TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşime ara verdi.

Aranın ardından Zengin, "Her birimiz Türkiye'de geriye dönük olarak bütün darbelerden rahatsızız, bütün darbeleri kınıyoruz, yanlış buluyoruz, hukuksuz sokağa çağrıları da aynı oranda haksız buluyoruz." dedi.