Meclis Genel Kurulunda çay-simit polemiği

TBMM Genel Kurulunda bugün başlayan 2019 yılı Bütçe Görüşmeleri, AK Parti ve CHP milletvekillerinin karşılıklı tartışmalarına sahne oluyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte yaptığı bir konuşmasında, çay-simit hesabıyla dönemin hükümetini eleştirmesini hatırlatarak AK Parti'ye yönelttiği eleştirilere cevap veren AK Parti Genel Başkanı Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan dönemindeki simit gramajı ile şimdi aynı mı?" diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Özel ile karşılıklı devam eden polemiğe AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da katıldı.



O dönem simidin gramajının 60 gram olduğunu, şimdi ise 100 gram olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan, "O zamanki simit gramajı 60 gram. Dolayısıyla bahsetmiş olduğum borçlanma durumunu dinlemeyip, öğrenci yurtlarının durumunu görmüyorsunuz." ifadelerini kullandı.