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Meclis Genel Kurulunda çay-simit polemiği

TBMM Genel Kurulu'nda bugün başlayan 2019 yılı Bütçe Görüşmelerinin ilk gününe çay simit tartışması damga vurdu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan arasında başlayan polemiğe diğer milletvekilleri de katıldı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 20:43
Meclis Genel Kurulunda çay-simit polemiği

TBMM Genel Kurulunda bugün başlayan 2019 yılı Bütçe Görüşmeleri, AK Parti ve CHP milletvekillerinin karşılıklı tartışmalarına sahne oluyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte yaptığı bir konuşmasında, çay-simit hesabıyla dönemin hükümetini eleştirmesini hatırlatarak AK Parti'ye yönelttiği eleştirilere cevap veren AK Parti Genel Başkanı Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan dönemindeki simit gramajı ile şimdi  aynı mı?" diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Özel ile karşılıklı devam eden polemiğe AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da katıldı.

O dönem simidin gramajının 60 gram olduğunu, şimdi ise 100 gram olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan, "O zamanki simit gramajı 60 gram. Dolayısıyla bahsetmiş olduğum borçlanma durumunu dinlemeyip, öğrenci yurtlarının durumunu görmüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 20:43
  1. tbmm
  2. 2019 bütçe görüşmeleri

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