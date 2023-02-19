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Siyaset Meclis çalışmalarına verilen ara uzatıldı
Siyaset

Meclis çalışmalarına verilen ara uzatıldı

TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat tarihine kadar uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 14:24:00 -
Meclis çalışmalarına verilen ara uzatıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem." ifadelerine yer verdi.

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