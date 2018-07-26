Meclis Başkanlık Divanı toplandı

Yıldırım, divan üyelerine öğle yemeği verdi, daha sonra toplantının gündemine geçildi.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TBMM İdari Teşkilatına dair sunum yaptı.

Komisyonun CHP'li üyesi TBMM Başkanvekili Levent Gök, daha önce Meclise bağlı olan Milli Sarayların, Cumhurbaşkanlığına bağlanmasının doğru olmadığını söyledi. Gök, Meclis Başkanlığının, Sarayların Meclise iadesini sağlaması gerektiğini ifade etti.

HDP'li TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ve Gök, tutuklu milletvekillerinin durumunu da divanın gündemine getirdi.

Milletvekili sayısının 600'e çıkması nedeniyle Genel Kuruldaki oturma düzeni ve TBMM yerleşkesinde yapılacak çalışmalar hakkında da divan üyeleri bilgilendirildi.

Buna göre, Genel Kurul Salonu'nda Bakanlar Kurulu sıraları kaldırılacak, bu kısma, mevcut ön koltukların önü ve salonun arkasına sıralar yerleştirilecek, kürsü geriye alınacak.

Odası olmayan milletvekillerine, 10 Eylül'e kadar odaları teslim edilecek.

Bu arada, toplantıda, AK Parti Grup Başkanvekili sayısı 5'e çıkarıldı.

Bilgi ve görgülerinin artırılması, yabancı dilin geliştirilmesi, kurs ve eğitim görmek amacıyla diğer ülke parlamentoları ve uluslararası kuruluşlarda staj yapmak için 20 yasama uzmanı ve stenografın yurt dışına gönderilmesi kararlaştırıldı.

TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kuruluna 2 katip üye ve bir idare amiri seçimi yapıldı.

Yayın Danışma Kuruluna da katip üyeler AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, idare amirleri MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal ve HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul seçildi.