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Meclis Başkanlık Divanı toplandı

Meclis Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 18:22
Meclis Başkanlık Divanı toplandı

Yıldırım, divan üyelerine öğle yemeği verdi, daha  sonra toplantının gündemine geçildi.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TBMM İdari Teşkilatına  dair sunum yaptı.

Komisyonun CHP'li üyesi TBMM Başkanvekili Levent Gök, daha önce  Meclise bağlı olan Milli Sarayların, Cumhurbaşkanlığına bağlanmasının doğru  olmadığını söyledi. Gök, Meclis Başkanlığının, Sarayların Meclise iadesini  sağlaması gerektiğini ifade etti.

HDP'li TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ve Gök, tutuklu  milletvekillerinin durumunu da divanın gündemine getirdi.

Milletvekili sayısının 600'e çıkması nedeniyle Genel Kuruldaki oturma  düzeni ve TBMM yerleşkesinde yapılacak çalışmalar hakkında da divan üyeleri  bilgilendirildi.

Buna göre, Genel Kurul Salonu'nda Bakanlar Kurulu sıraları  kaldırılacak, bu kısma, mevcut ön koltukların önü ve salonun arkasına sıralar  yerleştirilecek, kürsü geriye alınacak.

Odası olmayan milletvekillerine, 10 Eylül'e kadar odaları teslim  edilecek.

Bu arada, toplantıda, AK Parti Grup Başkanvekili sayısı 5'e çıkarıldı.

Bilgi ve görgülerinin artırılması, yabancı dilin geliştirilmesi, kurs  ve eğitim görmek amacıyla diğer ülke parlamentoları ve uluslararası kuruluşlarda  staj yapmak için 20 yasama uzmanı ve stenografın yurt dışına gönderilmesi  kararlaştırıldı.

TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kuruluna 2 katip üye ve bir idare amiri  seçimi yapıldı.

Yayın Danışma Kuruluna da katip üyeler AK Parti İstanbul Milletvekili  Emine Sare Aydın Yılmaz, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, CHP Sinop  Milletvekili Barış Karadeniz, idare amirleri MHP Ankara Milletvekili Erkan  Haberal ve HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul seçildi.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 18:22
  1. Sinop
  2. Mardin
  3. İstanbul
  4. Gaziantep
  5. Aydın
  6. Ankara
  7. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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