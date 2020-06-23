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Siyaset

Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? Binali Yıldırım ilk kez açıkladı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı adaylığına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ben niye aday olmadım? Grubum zarar görmesin, milletvekilleri üzülmesin, iki arada bir derede kalmasınlar diye. Bundan partimizin zarar göreceğini düşünerek böyle bir karar aldım" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 09:06:00 -
Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? Binali Yıldırım ilk kez açıkladı

TBMM Başkanlığı için aday olacağı iddialarıyla gündeme gelen eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Ben artık noktayı koydum" dedi.

TBMM Başkanlığı için AK Parti grubunda iki isim öne çıkmıştı. Ancak Binali Yıldırım aday olmayacağını açıkladı. İktidar, mevcut TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un görevine devam etmesine karar verdi.

Binali Yıldırım, gelişmelerin ardından gazeteci Muharrem Sarıkaya'ya konuştu.

Sarıkaya'nın bugünkü köşesinin ilgili kısmı şöyle:

Soru: Teamül yoklaması yapacağını Sayın Cumhurbaşkanı size baş başa yediğiniz yemek sırasında iletti mi?

Yıldırım: Bunların hiç önemi yok artık, bitti hepsi. Ben artık noktayı koydum.

Soru: Aday olmayı düşündüğünüz, teamül yoklaması nedeniyle vazgeçtiğiniz ileri sürülüyor

Yıldırım: Olacak bir iş değildi… Milletvekillerine ve gruba zarar verir; ne yarışı yapacağız. Olmazdı yani...

Soru: Aday olmamanızın gerekçesi bu mu?

Yıldırım: Ben niye aday olmadım? Grubum zarar görmesin, milletvekilleri üzülmesin, iki arada bir derede kalmasınlar diye… Bundan partimizin, Meclis grubumuzun zarar göreceğini düşünerek böyle bir karar aldım. Bu kadar açık ve seçik... Belki biz de zarar görürdük ama bizden ziyade milletvekillerimizin iki arada bir derede kalması çok hoş bir şey değildi.

Soru: Buruk olduğunuz, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığında ancak yatırımcı bir görev verilirse kabul edeceğiniz yönünde iddialar dolaşıyor…

Yıldırım: Benim böyle bir şeyim yok… Samimiyetle söyleyeyim, böyle bir şeyim hiç olmaz... Hiçbir zaman da görev beklentim olmadı. Hele bir pazarlık falan da söz konusu olmadı; kaldı ki gündemde de öyle bir şey yok.

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Yorumlar

Murat

iste ak partinin zayıf karni Binali bey ve kişileri hep one sürerek menfaat devsiren hainler içerideki AKP li tabir edilen alçaklar gecen seçimi diğer kabiliyetsizler değil bu hainler ve görev alıp en üst makamlara gelerek partisini satarak davasını satan satılıklar yüzünden kaybetti ak parti ama bu partide çok binaliler var ve bitmez onlar ve cehapenin en büyük korkusu da bu ama olacak kaçış yok
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