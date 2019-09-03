Meclis başkanı ve bakanlar Biga güreşlerine davet edildi

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 18 Eylül’de yapılacak yağlı güreşlere Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve bakanları davet etti.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın oğulları Ömer, Kerem ve Asaf’ın Lapseki’de düzenlenen sünnet törenine katılan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, dönemin Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti 24, 25 ve 26. dönem İstanbul Milletvekili Harun Karaca ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’yı kırmızı dipli mumla 18 Eylül’de yapılacak olan Biga Kurtuluş Günü Güreşleri’ne davet etti.

Meclis Başkanı ve Bakanları güreşlere davet etmekten büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen Başkan Erdoğan, “AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın oğullarının sünnet cemiyetine katılan meclis başkanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve Bilal Erdoğan ile bir araya gelerek güreşlerimize davet ettik. Biga’mız 18 Eylül kurtuluş etkinlikleri kapsamında ata sporumuz ve geleneğimiz olan muhteşem bir yağlı pehlivan güreşleri organizasyonuna ev sahipliği yapacak. İlçemizde Kırkpınar pehlivanları ile birlikte 500’e yakın pehlivan güreşecek. Davet ettiğimiz misafirlerimizi Biga’daki muhteşem organizasyonumuzda görmekten hemşehrilerim adına onur duyacağım” açıklamasında bulundu.