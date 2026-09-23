Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti.
Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'u ve Başkanvekilimiz Sayın Celal Adan'ı Gazi Meclis'imizde ziyaret ettik.
Milletimizin huzuru, ülkemizin güvenliği ve önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk.
Nazik kabulleri ve kıymetli sohbetleri için Sayın Başkanımıza ve Sayın Başkanvekilimize teşekkür ediyorum."
Aktüel
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