  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
4 ilde operasyon, 37 gözaltı! 3,9 milyarlık yasadışı bahis vurgunu! Yavaş’ın istifasına neden olan CHP Sözcüsü: Kendi tercihi, hayırlı olsun! Özgür Özel'den Mansur Yavaş açıklaması! İstifa kararı sonrası ilk telefon görüşmesini duyurdu! Bakan Kacır Türkiye’nin hedefini açıkladı! Savunma sanayi ihracında ilk 10 arasına gireceğiz Bakan Akın Gürlek açıkladı! Fon soruşturmasını genişletme sinyali LGBT’li sapkınları New York’ta Zeki Müren görseliyle savundular! 19 Mart’çılardan ahlaksız provokasyon CHP’de deprem: Yavaş'ın ardından CHP'li 7 belediye başkanı daha istifa etti CHP’li İBB İstanbulluya zulmetmeye devam ediyor: Milyonluk tadilatı yel aldı, Esenler Otogarı’nı sel aldı Ben-Gvir köpeğinin gözü Savunma Bakanlığı’nda! 'İt'in seçim vaadi: Gazzelilere sürgün! Kılıçdaroğlu'ndan Yavaş'ın istifasına ilk yorum
Gündem Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti
Gündem

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'u ve Başkanvekilimiz Sayın Celal Adan'ı Gazi Meclis'imizde ziyaret ettik.

Milletimizin huzuru, ülkemizin güvenliği ve önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk.

Nazik kabulleri ve kıymetli sohbetleri için Sayın Başkanımıza ve Sayın Başkanvekilimize teşekkür ediyorum."

Bakan Mustafa Çiftçi’den flaş mesajlar: Suçlulara sığındıkları ülkeleri dar edeceğiz! Çetelere yapay zeka ve büyük veriyle takip
Bakan Mustafa Çiftçi’den flaş mesajlar: Suçlulara sığındıkları ülkeleri dar edeceğiz! Çetelere yapay zeka ve büyük veriyle takip

Aktüel

Bakan Mustafa Çiftçi’den flaş mesajlar: Suçlulara sığındıkları ülkeleri dar edeceğiz! Çetelere yapay zeka ve büyük veriyle takip

İçişleri Bakanı Çiftçi'den Gaziler Günü mesajı: Hedef Terörsüz Türkiye
İçişleri Bakanı Çiftçi'den Gaziler Günü mesajı: Hedef Terörsüz Türkiye

Gündem

İçişleri Bakanı Çiftçi'den Gaziler Günü mesajı: Hedef Terörsüz Türkiye

Bakan Çiftçi’den okul saldırısı açıklaması: Bu elim hadise tüm yönleriyle aydınlatılacak
Bakan Çiftçi’den okul saldırısı açıklaması: Bu elim hadise tüm yönleriyle aydınlatılacak

Gündem

Bakan Çiftçi’den okul saldırısı açıklaması: Bu elim hadise tüm yönleriyle aydınlatılacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23