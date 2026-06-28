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Gündem Meclis Başkanı Kurtulmuş, Mieriņa'yı kabul etti
Gündem

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Mieriņa'yı kabul etti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Meclis Başkanı Kurtulmuş, Mieriņa'yı kabul etti

Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Letonya Parlamentosu (Saeima) Başkanı Daiga Mieriņa ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi dolayısıyla İstanbul'da bulunan Letonya Parlamentosu (Saeima) Başkanı Daiga Mieriņa ile bir araya geldi.

TBMM Başkanlığı İstanbul Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Kurtulmuş, dost ve müttefik Letonya ile iyi ilişkilerin ve çok taraflı iş birliğinin karşılıklı çabalarla güçlendirilmesi arzusunda olduklarını belirtti.

Türkiye ile Letonya arasındaki pozitif ikili ilişkinin parlamentolar arasında da sürdürülmesi temennisinde olduklarını ifade eden Kurtulmuş, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA), Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA), Parlamentolar Arası Birlik (PAB) gibi parlamenter asamblelerde heyetler arasındaki eşgüdümün güçlendirilmesinin önemini dile getirdi.

 

Kurtulmuş, Türkiye'nin amiral gemisi TCG Anadolu'nun da dahil olduğu Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin, NATO Müttefik Mukabele Kuvveti bünyesinde görevlendirilmesinin, Kuzey Denizi ve Baltık Denizi'nde gerçekleştirilen çeşitli tatbikatlara katılmasının önemli olduğunu belirterek, ayrıca Letonya ile savunma sanayi alanında da her türlü iş birliğini güçlendirmeye hazır olduklarını kaydetti.

NATO Parlamenter Zirvesi'nin ve 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla sonuçlanmasını ve gelecek için güçlü adımlar atılmasına katkı sağlamasını dileyen Kurtulmuş, NATO'nun mevcut vizyonunu geliştirerek çatışmaları önleyici barış kurma perspektifi geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmede, NATO PA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

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