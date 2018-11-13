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Meclis Başkanı Binali Yıldırım Belarus'a gitti

TBMM Başkanı Yıldırım, "Türkiye-Belarus  ilişkilerinde 1 milyar dolar ticaret hedefimizin yakalanması adına  çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

13 Kasım 2018 Salı 08:49
Meclis Başkanı Binali Yıldırım Belarus'a gitti

Yıldırım, parlamento heyeti ile resmi ziyarette bulunacağı Belarus'a  hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında  değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette kendisine TBMM Katip Üyesi Sinop Milletvekili Barış  Karadeniz, TBMM İdare Amiri Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Türkiye-Belarus  Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan  Eser, Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Elazığ Milletvekili Metin Bulut ve  Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'in eşlik edeceğini belirten Yıldırım,  ziyaret esnasında bir dizi temaslarda bulunacağını kaydetti.

Yıldırım, Belarus Başbakanı Sergey Rumas, Belarus Parlamentosu  Cumhuriyet Konseyi Başkanı Mikhail Myasnikoviç ve Temsilciler Meclisi Başkanı  Vladimir Andreyçenka'nın yanı sıra Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko ile  ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştireceğini söyledi.

HEDEF 1 MİLYAR DOLAR

Programı çerçevesinde, yapımı Türkiye tarafından tamamlanan Minsk  Camisi'nde incelemelerde bulunacağını ve Türkiye'nin katkısıyla inşa edilen bir  anaokulunu ziyaret edeceğini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Belarus'un bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olarak, bu ülke ile  Türkiye'nin dostane ilişkilerinin geliştirilmesi en büyük hedefimizdir. İş  birliğimiz bu alanda olumlu bir şekilde seyretmektedir. Özellikle son zamanlarda  üst düzeyli temasların giderek artması iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik  ilişkilerin de gelişmesine vesile olmaktadır. Bilindiği gibi 2016 yılında Sayın  Cumhurbaşkanımızın resmi ziyaretinden sonra ilişkilerde önemli bir ivme sağlanmış  ve geldiğimiz an itibarıyla gerek Belarus'ta Türk yatırımları gerekse Belaruslu  yatırımcıların ülkemizdeki faaliyetlerinde kayda değer artışlar  gözlemlenmektedir. Siyasi herhangi bir sorunumuzun olmadığı Türkiye-Belarus  ilişkilerinde 1 milyar dolar ticaret hedefimizin yakalanması adına  çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. 2019'un ilk çeyreğinde Belarus  Cumhurbaşkanı'nın ülkemize bir resmi ziyareti söz konusu olacak. Bu ziyarette  birçok alanda anlaşmalar imzalanacaktır. Eğitimden ekonomiye kadar bir dizi  anlaşma imzalanması da söz konusudur. Bizim bu yaptığımız bu ziyaretler bir  anlamda 2019'da gerçekleşecek bu ziyaretin bir hazırlığı niteliğindedir. Bu  çerçevede yapacağımız ziyaretin iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacağını ümit  ediyorum. Ülkelerimizin ortak çıkarları çerçevesinde bundan böyle de adım atmaya  devam edeceğiz."

TBMM BaşkanıBinali Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra uçakla  Belarus'un başkenti Minsk'e hareket etti. Yıldırım ve beraberindeki heyeti Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer  yetkililer uğurladı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 08:49
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  6. Ankara
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