Meclis babanızın çiftliği mi? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican böyle keyif yaptı
TBMM'de bütçe maratonu devam ederken ederken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican'ın Meclis'te yaptığı hareket tepki çekti. Andican'ın Ticaret Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü sırada ayağını yanındaki koltuğa uzatarak keyif yaptığı anlar ortaya çıktı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 12 günlük bütçe mesaisi devam ederken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican'ın Meclis'te çekilen bir fotoğrafı tepkilere neden oldu.
İP'li vekili Meclis keyfi
Andican'ın Ticaret Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü sırada ayağını yanındaki koltuğa uzatarak keyif yaptığı görüldü.
CHP’li Engin Altay'da iskambil oynamıştı
Genel Kurul'a katılmadığı öğrenilen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da bütçe görüşmeleri sırasında sosyal medya hesabından paylaştığı komik video ile gündeme gelmişti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise Meclis'te cep telefonundan iskambil oynarken görüntülenmişti.