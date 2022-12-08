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Gündem Meclis babanızın çiftliği mi? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican böyle keyif yaptı
Gündem

Meclis babanızın çiftliği mi? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican böyle keyif yaptı

TBMM'de bütçe maratonu devam ederken ederken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican'ın Meclis'te yaptığı hareket tepki çekti. Andican'ın Ticaret Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü sırada ayağını yanındaki koltuğa uzatarak keyif yaptığı anlar ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 11:29:00 -
Meclis babanızın çiftliği mi? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican böyle keyif yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 12 günlük bütçe mesaisi devam ederken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican'ın Meclis'te çekilen bir fotoğrafı tepkilere neden oldu.

İP'li vekili Meclis keyfi

Andican'ın Ticaret Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü sırada ayağını yanındaki koltuğa uzatarak keyif yaptığı görüldü.

CHP’li Engin Altay'da iskambil oynamıştı

Genel Kurul'a katılmadığı öğrenilen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da bütçe görüşmeleri sırasında sosyal medya hesabından paylaştığı komik video ile gündeme gelmişti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise Meclis'te cep telefonundan iskambil oynarken görüntülenmişti.

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Yorumlar

keyfin anlamı nedir

eskiler bilir bizde keyf yapmak deyince farklı bir anlamı vardı keyf yapanda biliyordur

Yiğit

Kendi evinde 1 gün böyle otursun kapıdan içeri almazlar.
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