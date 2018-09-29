Meclis 1 Ekim’de çalışmalarına başlıyor
Türkiye Büyük Millet Meclilsi 27. Yasama dönemi için çalışmalarına 1 Ekim’de başlıyor.29 Eylül 2018 Cumartesi 09:46
Meclisin 27. Dönem 2. Yasama Yılı başlangıcı dolayısıyla 1 Ekim Pazartesi günü saat 13.00'te TBMM Atatürk Anıtı'nda tören düzenlenecek.
Yeni yasama yılının ilk Genel Kurul toplantısı, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın saat 14.00'te birleşimi açması ve sunuş konuşması ile başlayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasama yılı açış konuşmasının ardından Genel Kurul toplantısı sona erecek.
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