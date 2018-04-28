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Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının yüzde 90'ı tamamlandı

İstanbul trafiğini rahatlatacak projelerden Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattındaki çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı. Sürücüsüz olacak metro yıl sonu açılacak.

28 Nisan 2018 Cumartesi 17:48
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının yüzde 90'ı tamamlandı

2014'te temeli atılan M7 olarak adlandırılan metro hattı açıldığında, Mecidiyeköy istasyonu aktarma merkezi olacak.

Kabataş ve Mahmutbey yönlerinden gelen yolcular, Yenikapı ve Hacıosman yönlerine metroyla; Söğütlüçeşme ve Beylikdüzü yönlerine ise metrobüsle aktarma yapabilecek.

Mecidiyeköy istasyonu yer altı meydanı oluyor

Çalışmalar tamamlandığında, Mecidiyeköy istasyonu yer altı meydanına dönüşecek. Metrobüs ile Yenikapı-Hacıosman metro hattının aktarma noktası olan istasyonda 2 bin metrekarelik bir yer altı meydanı da oluşturulacak. Metrobüsten metroya geçiş koridorları ise 25 metre genişliğinde olacak.

Sürücüsüz metronun geçtiği yeni hatların duraklarında tekerlekli sandalyeler için şarj noktaları, peron ayırıcı kapı sistemi, mescitler, görme engelli yolcular için "braille" alfabesi ile yönlendirme ve tren bilgisine ait sesli bilgilendirme yapılacak.

Tren beklenen peronları ve gelen trenleri ayıran "peron ayırıcı otomatik kapı sistemi" sayesinde, yolcuların sürücüsüz trenlerin geldiği raylara düşme, eşya, çanta ve puset düşürme, intihar gibi istenmeyen olayların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı açıldığında, Yenikapı-Hacıosman ve metrobüs hatları ile entegrasyon sağlanacak.

İlk açılışta günde yaklaşık 300 bin kişinin Mecidiyeköy istasyonundan geçmesi beklenirken, 240 bin kişinin Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı ile Yenikapı-Hacıosman arasında seyahat etmesi bekleniyor.

30 bin kişinin metrobüse, 30 bin kişinin de Mecidiyeköy bölgesindeki iş alanlarına dağılması tahmin ediliyor.

Tüm istasyonların dolaşım alanları, peronlar, trenlerin içleri, yürüyen merdivenler, asansör içleri ve çıkışları dahil tüm metro alanları kapalı devre kamera sistemiyle kör nokta kalmayacak şekilde izlenecek.

Yolcular istasyon girişlerinde güvenlik birimleri tarafından X-Ray cihazları ve detektörler ile taranacak. 4K çözünürlükte, 360 derece dönebilen ve hareketli zoom yapabilen kameralar ile şüpheli durumlar anbean görüntülebilecek.

Şüpheli paket, kargaşa, yasak bölge ihlal girişimleri, şüpheli kişi analizleri yapılarak anında kumanda merkezi operatörlerine sesli ve görsel uyarı verilecek.

Metronun yıl sonunda hizmete girmesiyle, ilçeler arasındaki mesafeler de kısalacak.

2018'in sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılması hedeflenen 47,8 kilometre uzunluğunda 4 adet metro hattı bulunuyor.

Raylı sistemler arasında; Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun ikinci etabı olan Ümraniye (Yamanevler)-Çekmeköy bölümü, Mecidiyeköy-Kağıthane-Alibeyköy-Mahmutbey metrosu, Dudullu-Kayışdağı,İçerenköy-Bostancı metrosunun Bostancı İDO'dan İMES'e kadar olan 10,2 kilometrelik kısmı ile Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvayı yer alıyor.

Yıl sonunda açılması beklenen diğer bir raylı sistem ise, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın 63 kilometrelik Gebze-Halkalı banliyö hatlarının yüzeysel metroya dönüştürülmesini içeren Marmaray hattı olarak planlanıyor.

Kaynak: DHA

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 17:48
  1. İstanbul
  2. Söğüt
  3. Eminönü
  4. Gebze
  5. Marmara
  6. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  7. Üsküdar
  8. Söğütlü
  9. Ümraniye
  10. Halkalı
  11. Beylikdüzü
  12. Sancaktepe
  13. Mecidiyeköy
  14. Çekmeköy
  15. Kağıthane
  16. Mecidiye

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