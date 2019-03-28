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’Meçhul Paşa’ Maltepelilerle buluştu

Maltepe Belediyesi Tiyatro Şenliği’nde Tiyatro Adam, ’Meçhul Paşa’ isimli oyunuyla Prof.

28 Mart 2019 Perşembe 14:23
’Meçhul Paşa’ Maltepelilerle buluştu

Maltepe Belediyesi Tiyatro Şenliği’nde Tiyatro Adam, ’Meçhul Paşa’ isimli oyunuyla Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı.


Dünya Tiyatrolar Günü’nde, Maltepe Belediyesinin düzenlediği Tiyatro Festivali’nin konuğu, ’Meçhul Paşa’ adlı oyun oldu. Tiyatro Şenliği’nin üçüncü gününde sahne alan oyuna, tiyatro izleyicileri büyük ilgi gösterdi. Oyunun replikleri, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren tiyatro sanatçısı Serhat Akülker’in anısına sahnelendi. Oyunda Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz’un birlikte çıkardıkları, haftalık yayımlanan Türkiye’nin ilk siyasi mizah gazetesi Markopaşa’nın, 1946’da başlayıp meçhule giden serüveni anlatıldı. Ahmet Sami Özbudak’ın yazdığı, Emrah Eren’in yönettiği, izleyiciyi zaman yolculuğuna çıkaran oyunun sahne ve kostüm tasarımını Barış Dinçel, müziklerini Deniz Bayrak üstlendi. Sevilen tiyatro oyuncuları Erdem Akakçe, Bülent Çolak ve Fatih Koyunoğlu, Markopaşa’nın masalsı günlüğünü, şenlikli ve hüzünlü bir ortaoyunu biçiminde sahneledi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:23
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