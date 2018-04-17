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Mecbur kaldı... IMF'den göstermelik 'Türkiye' hamlesi!

Uluslararası Para Fonu Türkiye'nin büyüme beklentisini 4,3'ten 4,4'e yükseltti.

17 Nisan 2018 Salı 19:44
Mecbur kaldı... IMF'den göstermelik 'Türkiye' hamlesi!

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin bu yılki büyüme beklentisini yüzde 4,4'e yükseltirken, 2019 beklentisini yüzde 4’e çekti. 

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) raporunun Nisan 2018 sayısını "Konjonktürel İyileşme, Yapısal Değişim" başlığıyla yayımladı. 

Her yıl IMF-Dünya Bankası Toplantıları öncesi olmak üzere 2 kez hazırlanan raporda, ülkelere yönelik yeni büyüme beklentilerine yer veriliyor. 

Türkiye ekonomisinin geçen yıl genişlemeci politik duruşla hızlandığına işaret edilen raporda, 2017 yılına yönelik büyüme tahmini yüzde 6,3'ten yüzde 7’ye yükseltildi. 

Türkiye'ye yönelik 2018 büyüme beklentisini yüzde 4,4’e çıkaran IMF, 2019 büyüme beklentisini ise yüzde 4’e çekti. Söz konusu oranlar, ocak ayında güncellenen DEG raporunda yüzde 4,3 olarak açıklanmıştı.

Raporda, "Vade primlerinde yaşanabilecek ani yeniden fiyatlama ve sermaye çıkışları ihtimalleri göz önüne alındığında, borç çevirme riskinin, kısa vadeli borçlanmaya aşırı bağımlılığın önüne geçilmesi suretiyle azaltılması önemli." uyarısına yer verildi. 

IMF ekonomistlerinin, Türkiye’de enflasyonun Merkez Bankası tarafından belirlenen hedefin üstünde seyrettiğine işaret ettikleri raporda, enflasyon beklentilerinin sabitlenebilmesi için sıkı parasal duruşa ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 19:44
  1. IMF
  2. Dünya Ekonomik Görünüm
  3. Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) raporu

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