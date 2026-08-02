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Aziz Yıldırım transferi kürsüden duyurdu!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Aziz Yıldırım transferi kürsüden duyurdu!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli kulübün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısında açıklamalarda bulundu ve transfer müjdesini verdi.

#1
Foto - Aziz Yıldırım transferi kürsüden duyurdu!

Aziz Yıldırım kürsüden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

#2
Foto - Aziz Yıldırım transferi kürsüden duyurdu!

"BU HAFTA BİTİRİRİZ"

#3
Foto - Aziz Yıldırım transferi kürsüden duyurdu!

"Bizim ağzımızdan duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Söylüyorum bir tane santrfor alacağız. Bu hafta içinde bitiririz.

#4
Foto - Aziz Yıldırım transferi kürsüden duyurdu!

Yine söylüyorum eğer ihtiyacımız olursa, hoca ve arkadaşlarla konuşacağız. Eğer ihtiyacımız olursa +4'ten (10+4 yabancı kuralı) bir operasyon yapmamız gerekirse bir, iki onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Hep transferler nokta atışı olacak."

#5
Foto - Aziz Yıldırım transferi kürsüden duyurdu!

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