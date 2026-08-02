Aziz Yıldırım transferi kürsüden duyurdu!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli kulübün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısında açıklamalarda bulundu ve transfer müjdesini verdi.
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli kulübün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısında açıklamalarda bulundu ve transfer müjdesini verdi.
Aziz Yıldırım kürsüden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"BU HAFTA BİTİRİRİZ"
"Bizim ağzımızdan duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Söylüyorum bir tane santrfor alacağız. Bu hafta içinde bitiririz.
Yine söylüyorum eğer ihtiyacımız olursa, hoca ve arkadaşlarla konuşacağız. Eğer ihtiyacımız olursa +4'ten (10+4 yabancı kuralı) bir operasyon yapmamız gerekirse bir, iki onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Hep transferler nokta atışı olacak."
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