Aziz Yıldırım transferi kürsüden duyurdu!

Yine söylüyorum eğer ihtiyacımız olursa, hoca ve arkadaşlarla konuşacağız. Eğer ihtiyacımız olursa +4'ten (10+4 yabancı kuralı) bir operasyon yapmamız gerekirse bir, iki onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Hep transferler nokta atışı olacak."