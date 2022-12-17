MEB’in ücretsiz kursları ara tatilde de açılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ücretsiz yaz okullarının kapsamını genişlettiklerini ve ilk kez 23 Ocak-3 Şubat 2023'teki sömestrde bilim ve sanat, matematik ve İngilizce kursları açacaklarını bildirdi.

Eğitim gündemine ilişkin soruları cevaplayan Özer, geçen yaz tüm öğrencilerin hem nitelikli tatil geçirmesi hem de öğrenme serüvenlerini sürdürmesi için ilk kez yaz okulları açtıklarını hatırlattı.

Bilim ve sanat, matematik ve İngilizce yaz okullarından yaklaşık 1 milyon öğrencinin ücretsiz yararlandığını belirten Özer, şöyle konuştu: "Bize gelen en büyük şikayet, bu kursların 2-3 haftalık sürelerinin çok kısıtlı olmasıydı. Velilerden ve öğrencilerden bu kursların tam yaz dönemini kapsayacak şekilde olması yönünde çok ciddi talep geldi. 2023'te de yaz okulu uygulamamızı devam ettireceğiz ve 23 Ocak-3 Şubat'taki 2 haftalık sömestrde ilk defa yaz okulu kapsamını genişleterek tüm kurslarımızı açacağız. Bu kapsamda, bilim ve sanat yaz okulları, matematik ve İngilizce kurslarımız sömestrde de açık olacak."

Ücretsiz öğle yemeği

Yeni yılda ücretsiz öğle yemeğinin kapsamının genişletilmesine yönelik hazırlıkların sorulması üzerine Özer, Bakanlığın öğrencilerin eğitime erişimini artırmak için sosyal politikalarla onları desteklemeyi sürdürdüğünü vurguladı.

Şartlı eğitim yardımından öğrenci burslarına, taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkanına, ücretsiz ders kitaplarından yardımcı kaynaklara kadar çok sayıda projenin kararlı şekilde uygulanmaya devam ettiğini anlatan Özer, şu ifadeleri kullandı: "İhtiyacı olan öğrencilerin ücretsiz yemeğe erişimiyle ilgili yıllardan beri istikrarlı şekilde politikalar uygulanıyor. Bu konuda kamuoyunda bir yanılgı var, bu hizmet sanki tüm taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerle sınırlı bir politikaymış gibi. Hayır. Taşımalı eğitim kapsamında yaklaşık 1 milyon öğrenci ücretsiz yemek yiyor, geriye kalan kısmı pansiyonlarda kalan öğrencilerimiz, diğer taraftan sosyal yardımlaşma alan ailelerimizin çocukları. 1,5 milyonu 1,8 milyona çıkardık. 2022'de bir yenilik yaptık, okul öncesi eğitime ağırlık verdiğimiz için okul öncesi eğitim kademelerindeki ilk kez 400 bin öğrenciye ücretsiz yemek verdik. 2023'teki hedefimiz, okul öncesine devam eden tüm öğrencilere ücretsiz olarak yemek vermek."