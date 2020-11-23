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Eğitim MEB'den uzaktan eğitim duyurusu
Eğitim

MEB'den uzaktan eğitim duyurusu

2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından uzaktan eğitim yeniden başlıyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitim programını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 00:52:00 -
MEB'den uzaktan eğitim duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ara tatil bitti, uzaktan eğitim kaldığı yerden devam ediyor. TRT EBA’da yeni haftanın programı hazır. İlkokul, ortaokul ve lise kanalları yine dopdolu. İşte, 23-27 Kasım haftasının akışı" ifadeleri ile birlikte ara tatil sonrası yeniden başlayan uzaktan eğitimde ilk haftanın programını paylaştı.

Uzaktan eğitim başlıyor

Corona virüs önlemleri kapsamında yüz yüze eğitime yıl sonuna kadar ara verildi. Bu nedenle 4 Ocak tarihine kadar uzaktan eğitim yapılacak. Bu süreçte eğitim öğretim, ana noktaları TRT EBA kanalları olmak üzere, canlı sınıf uygulamaları, EBA internet platformu, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla yürütülecek.

Uzaktan eğitim sürecinde haftalık ders programları, okul yönetimlerinin koordinesinde öğretmenler tarafından öğrenciler ve velilerle paylaşılacak.

Sınav yapılmayacak

4 Ocak'a kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacak. Bu tarihten sonra sınavların okul ortamında yüz yüze yapılması planlanıyor.

Ancak 4 Ocak'tan sonra ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile ilgili hususlar salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek.

Uzaktan eğitimin ilk hafta programı yayımlandı

 

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