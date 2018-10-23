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MEB'den 'pedagojik formasyon' açıklaması!

Daha önce sertifika programı olarak uygulanan 'pedagojik formasyon' bundan böyle yüksek lisans programı haline getirilerek, Türkiye Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı' olarak uygulanacak.

23 Ekim 2018 Salı 23:09
MEB'den 'pedagojik formasyon' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan bilgilendirmede, "Daha önce sertifika programı olarak uygulanan 'pedagojik formasyon' bundan böyle yüksek lisans programı haline getirilerek, Türkiye Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı olarak uygulanacak." ifadesine yer verildi.

Bu kapsamda Yüksek lisans programı eğitiminin içeriği, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan iş birliği ve koordinasyon çerçevesinde belirlenecek.

Uygulama, yüksek öğretim kurumlarının ilgili enstitüleri tarafından il milli eğitim müdürlüklerinin desteğiyle yürütülecek.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 23:09
  1. Milli Eğitim Bakanlığı
  2. pedagojik formasyon
  3. Türkiye Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı

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