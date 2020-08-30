  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel MEB'den olağanüstü dönemlerde uygulanacak eğitimdeki usullere ilişkin düzenleme
Aktüel

MEB'den olağanüstü dönemlerde uygulanacak eğitimdeki usullere ilişkin düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 14:28:08 -
MEB'den olağanüstü dönemlerde uygulanacak eğitimdeki usullere ilişkin düzenleme

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda okul öncesi ve ilköğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esasları belirleyebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bu kapsamda, ilgili yönetmeliğe "olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" başlıklı bir madde eklendi.

Ek maddede, "İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir." ifadesi yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump’tan askeri müdahale mesajı! “Bu sorunu çözmezse giriyoruz”
Dünya

Trump’tan askeri müdahale mesajı! “Bu sorunu çözmezse giriyoruz”

ABD Başkanı Donald Trump, şehirdeki protesto gösterilerini engellemediği için, “Beceriksiz” olarak nitelediği Portland Belediye Başkanı Ted ..
Suriye direnişinin önemli isminden Türkiye'ye çağrı: Kendinizi sınırlarınızdan ibaret görmeyin
Dünya

Suriye direnişinin önemli isminden Türkiye'ye çağrı: Kendinizi sınırlarınızdan ibaret görmeyin

Suriye direnişinin önemli isimlerinden Dr. Abdullah el-Muhaysini, bölgedeki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Muhaysini, T..
Yunan spiker: Türkiye İslam alemini birleştirip kendi bloğunu kurmak istiyor
Gündem

Yunan spiker: Türkiye İslam alemini birleştirip kendi bloğunu kurmak istiyor

Türkiye ile ilgili yaptığı analizlerle tanınan Yunan spiker İoannis Theodoratos, Türkiye'nin İslam alemini birleştirip kendi bloğunu kurmak ..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı