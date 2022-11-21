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Gündem MEB'den Karkamış açıklaması! Okullar tatil edilecek
Gündem

MEB'den Karkamış açıklaması! Okullar tatil edilecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, terör örgütü tarafından düzenlenen hain saldırı sonrası gittiği Karkamış'ta açıklamada bulundu. Bakan Özer, ilçede okulların bir hafta tatil edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 19:08:00 - 2022-11-21 19:34:32
MEB'den Karkamış açıklaması! Okullar tatil edilecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İçişleri Süleyman Soylu ile Karkamış'a gitti.

Hain terör saldırısına ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Özer, ilçede okulların bir hafta süre ile tatil edildiğini açıkladı.

"Acılıyız, 2 şehidimiz ve 10’a yakın yaralımız var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum." diyen Bakan Özer, "Bir okula böyle bir terör saldırısının isabet etmesi bizi çok yaraladı. Öğrencilerimizin kitaplarını bırakarak sığınağa gitmeleri, okullarını terk etmeleri bizi çok hüzünlendirdi. Öğretmen Ayşenur Alkan’a Allah’tan rahmet diliyorum. Hızlı bir şekilde toparlanacağız." ifadelerini kullandı.

"Her türlü desteği sağlayacağız"

Bakan Özer, öğretmenlerle öğrenciler ve ailelerine psikolojik destek sağlanacağını belirterek şöyle devam etti:

Bugünkü değerlendirmemiz sonucunda bu hafta Karkamış’taki tüm okullarımızı tatil edeceğiz. Ve aynı zamanda hem  Bakanlık olarak hem de Gaziantep’teki İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün tüm öğretmenleriyle birlikte buradaki öğrenci, öğretmen ve ailelere psikolojik destek ve danışmanlıkla ilgili her türlü desteği sağlayacağız.

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