  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MEB'den Gülşen'in küstah sözleri hakkında suç duyurusu
Gündem

MEB'den Gülşen'in küstah sözleri hakkında suç duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), şarkıcı Gülşen'in imam hatip liselerine yönelik hakaret ve iftira içeren sözleri nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 12:19:00 -
MEB'den Gülşen'in küstah sözleri hakkında suç duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bir şarkıcının, konserinde imam hatip liselerimizi itham ederek bu camiaya yönelik hakaret ve iftira içeren sözlerinden dolayı kendisini kınıyoruz. Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23