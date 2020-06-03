  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

MEB'den flaş açıklama! 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze telafi eğitimine ilişkin açıklamalarda bulundu ve eğitim için tarih verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:46:00 -
MEB'den flaş açıklama! 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek

31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan telafi eğitiminin 3 hafta süreceği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada 'Bu süreçte öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal desteğe, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerin telafisine yoğunlaşılacak. Telafi eğitimlerin destekleme ve yetiştirme kursları ile yıl içerisinde sürecek. Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi 31 Ağustos Pazartesi başlayacak ve üç hafta sürecek' ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı