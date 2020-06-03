MEB'den flaş açıklama! 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek

31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan telafi eğitiminin 3 hafta süreceği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada 'Bu süreçte öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal desteğe, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerin telafisine yoğunlaşılacak. Telafi eğitimlerin destekleme ve yetiştirme kursları ile yıl içerisinde sürecek. Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi 31 Ağustos Pazartesi başlayacak ve üç hafta sürecek' ifadelerine yer verildi.