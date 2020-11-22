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Eğitim MEB’den 24 Kasım’da 32 bin öğretmene kitap
Eğitim

MEB’den 24 Kasım’da 32 bin öğretmene kitap

Yaklaşan Öğretmenler Günü kutlamaları için hazırlıklarını sürdüren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl bir yeniliğe imza atacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 13:33:00 - 2020-11-22 13:35:04
MEB’den 24 Kasım’da 32 bin öğretmene kitap

Bakanlık, öğretmenlere kitap hediye etmek için Herkese Kitap Vakfı ile iş birliğine gitti. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Herkese Kitap Vakfı iş birliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında birleştirilmiş sınıf ve taşımalı eğitim uygulaması yapılan okullardaki 32 bin Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenine, Grigory Petrov’un “Beyaz Zambaklar Ülkesinde” kitabı hediye edilecek. Herkese Kitap Vakfı Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver, çocukları emanet ettikleri öğretmenlerin en değerli hazine olduğunu belirterek, “Her yıl Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerimize birer kitap hediye etmek istiyoruz. Katkı sağlayan tüm kuruluşlara teşekkür ediyor, öğretmenlerimizin bu özel gününü kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

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