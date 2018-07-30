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MEB'de yeni hat dönemi! Bakan Selçuk talimat verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla "ALO 147" hattı kaldırılarak yerine başta öğretmenler olmak üzere öğrenci, veli ile diğer vatandaşlara etkin ve kaliteli hizmet vermek amacıyla MEB İletişim Merkezi "444 0 632" telefon hattı kuruldu.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 12:07
MEB'de yeni hat dönemi! Bakan Selçuk talimat verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla "ALO 147" hattı kaldırılarak yerine başta öğretmenler olmak üzere öğrenci, veli ve diğer vatandaşlara etkin ve kaliteli hizmet vermek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İletişim Merkezi "444 0 632" telefon hattı kuruldu.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Bakan Selçuk'un talimatıyla "ALO 147" hattı, kamuoyunda şikayet hattı olarak algılanması ve öğretmenlerin şikayet konusu edildiği gerekçesiyle kaldırıldı.

"ALO 147" yerine yeni hizmete başlayan Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi "444 0 632" danışma hattı, öğretmen odaklı hizmet verecek. Bu kapsamda, öğretmenler, yer değiştirme işlemleri, maaşlar, ek ders ücretleri, mesleki çalışmaları, eğitim ve öğretim ödeneği, özlük işlemleri, sosyal tesis ve lojman kullanımı, yurt dışı görevlendirmeleri gibi konularda, öğretmen adayları ise ilk atama işlemleri, kadro talepleri gibi Bakanlığın görev alanındaki bütün alanlarda hizmet alabilecek.

Danışma hattı ayrıca, örgün eğitim çağı dışına çıkan ve yaygın eğitim kurumlarına devam eden Türkiye veya yurt dışı programlarına kayıtlı öğrencilere, yeni kayıt, kayıt yenileme, sınav iş ve işlemleri, ücret iadeleri, mezuniyet iş ve işlemleri ile sistem üzerinden yapılabilecek bilgi güncellemeleri konularında da hizmet verecek.

Örgün eğitim kapsamındaki öğrenci ve veliler, danışma hattından okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları mevzuatı, öğrencilerin kayıt işlemleri, öğrencilerin sınıf geçme ve devam durumları, nakil iş ve işlemleri, özel eğitime ihtiyacı bulunan öğrencilerin eğitim ve rehberlik süreçleri, BİLSEM sınavları, özel okul sınavları, parasız yatılılık ve bursluluk sınavı, liselere geçiş sınavı, e-Okul veli bilgilendirme ve 8383 mobil bilgi servisi kullanımı hakkında danışma hattından bilgi edinebilecek.

Ders kitapları içerikleri dağıtımı ve temini, okul aile birlikleri, sosyal etkinlikler, taşımalı eğitim, okul, derslik ve eğitim öğretim materyalleri eksiklikleri, fiziki altyapı talepleri, okul kantinlerindeki ürün satışı ile denetimi, destekleme ve yetiştirme kursları, yurt ile pansiyonlarda barınma iş ve işlemleri, öğrencilerin kılık kıyafetleri, denklik işlemleri, FATİH Projesi, EBA sistemi, öğretmen ihtiyacı, resmi tatiller ve Bakanlığın projeleri konularında da hatttan faydalanabilinecek.

VATANDAŞLAR DA YARARLANACAK

Vatandaşlar da iletişim hattı aracılığıyla Bakanlık mevzuatı, Bakanlıkça yapılan motorlu taşıt sürücü kursu, protokol sınavları, yeterlilik sınavları, unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavları, yabancı hükümet burs işlemleri, yaygın eğitim kursları, sertifika programları, Bakanlığın ihaleleri, özel okul açma kapatma, kurs açma ve kapatma, kurum çalışma usul ile esasları gibi konularda danışmanlık hizmeti alabilecek.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 12:07
  1. Milli Eğitim Bakanlığı
  2. Milli Eğitim Bakanı
  3. Ziya Selçuk
  4. MEB'de yeni dönem
  5. yeni hat

YORUM YAZ

  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ1 sa önce
    Bunlar önemsiz tefarruatlar. Siz sorunun kaynağına inin. Şu anda eğitim sisteminin en büyük sorunu ahlaklı gençler yetiştirememesidir. Okullardan mezun olunuyor ama saygı sevgi ve ahlaktan mahrum bi diploma sahibi oluyorlar
  • AYHAN MERTAYHAN MERT36 dk önce
    SAYIN BAKANIMNOT ORTALAMASI 86 OLAN BİR ÖĞRENCİ ANADOLU TEKNİK LİSESİNEMİ LAYIK GÖRÜLDÜ.YAZIK
  • YaaaaaaaYaaaaaaa1 sa önce
    Amaaaaan ne kadar acil bir icraatttttt...
  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ1 sa önce
    Bunlar önemsiz tefarruatlar. Siz sorunun kaynağına inin. Şu anda eğitim sisteminin en büyük sorunu ahlaklı gençler yetiştirememesidir. Okullardan mezun olunuyor ama saygı sevgi ve ahlaktan mahrum bi diploma sahibi oluyorlar
  • 14714735 dk önce
    147 NEYDİ ?VATANDAŞIN BÜROKRATI ŞİKAYET HATTI YENİ BAKANIN NE KAŞINTISI VARDIDA İLK İŞ ONU KALDIRDI? 147 SAYESİNDE ENGELLİ ÇOCUĞUM İÇİN SAVAŞTIM SAVAŞMA ŞANSIM OLDU ENAZINDAN KAYBETTİM O AYRI!BU TELEFON HATTI BANKA ŞUBESİ GİBİ ARAYIN BURAYI TEMSİLCİYE ULAŞABİLENE AŞKOLSUN BIKTIK HER BAKANIN AVANESİNE KIYAK YAPMA HEVESİNDEN YA İÇERDEN AYNIYDI DIŞARDAN DA AYNI OLDU İYİ HALT ETTİ!NAPTIĞINI ANLAYABİLEN BİR KİŞİ YAZSIN YA !
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