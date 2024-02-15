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Eğitim MEB'de bayrak değişimi!
Eğitim

MEB'de bayrak değişimi!

Yeniakit Publisher
2024-02-15 23:12:00 - 2024-02-15 23:34:09
MEB'de bayrak değişimi!

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne atanan Ebubekir Sıddık Savaşçı yeni görevine başladı.

Savaşçı, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nde yapılan devir teslim töreninden sonra Ebubekir Sıddık Savaşçı yeni görevine başladı.

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Temel Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Zarife SEÇER, Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e ve tüm mesai arkadaşlarına şükranlarını sunarak görevini Ebubekir Sıddık Savaşçı'ya devrederek başarılar diledi.

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