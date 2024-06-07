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Gündem MEB’de 4 İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı!
Gündem

MEB’de 4 İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı!

Yeniakit Publisher
2024-06-07 02:12:00 - 2024-06-07 02:13:59
MEB’de 4 İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı!

Milli Eğitim Bakanlığı atamaları Resmi Gazetede yayınlandı.

6 Haziran 2024 tarihli ​​​​​​Resmi Gazete' de İl Milli Eğitim Müdürü atamaları yayınlandı. Buna göre Uşak, Düzce, Tunceli ve Şırnak İl Milli Eğitim Müdürleri görevden alındı. Uşak , Düzce, Tunceli, Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüklerine atama yapıldı. İşte o karar :

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