MEB’de 4 İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı!
Milli Eğitim Bakanlığı atamaları Resmi Gazetede yayınlandı.
6 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete' de İl Milli Eğitim Müdürü atamaları yayınlandı. Buna göre Uşak, Düzce, Tunceli ve Şırnak İl Milli Eğitim Müdürleri görevden alındı. Uşak , Düzce, Tunceli, Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüklerine atama yapıldı. İşte o karar :
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