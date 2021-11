MEBBİS giriş! MEBBİS gov tr

Mebbis, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen bir internet yazılım portalıdır. Mebbis girişi ile MEB ile okullar arasındaki bilgi paylaşımlarını, okullar ile diğer okullar arasındaki ve okullar ile kamu kurumlar arasındaki kamu hizmetlerini bir tıkla ulaşılmasına kolaylık sağlayan bir eğitim sistemidir. Mebbis girişi ile okula yeni başlayan bir öğrencinin ta ki mezun oluncaya kadar tüm eğiti öğretim faaliyetlerini, Mebbis öğrenci ders notlarını, Mebbis öğrenci devamsızlıklarını, Mebbis sınav sonuçlarını, Mebbis öğrenci performanslarının tarih tarih, yıl yıl an be an takip edildiği, bilgi ve dökümanlara ulaşıldığı muazzam bir dijital eğitim sisteminin bir parçasıdır.

MEBBİS öğrenci girişi

Mebbis öğrenci girişi yapılarak öğrenciler istedikleri tüm bilgi ve belgelere bir tıkla ulaşabilmekte. MEB e-okul yardımı ile mebbis girişi yapılarak öğrenci kaydı, öğrenci nakil işlemleri, Mebbis öğrenci not girişleri, Mebbis öğrenci devamsızlık bilgileri, Mebbis öğrenci sınav bilgileri, İokbs, LGS, bursluluk sınav başvuruları başta olmak üzere Mebbis taktir, teşekkür belge sorgulama işlemlerinin yanında haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve daha pek çok bilgi ve belgelere Mebbis girişi ile ulaşmak mümkün.

MEBBİS girişi nasıl yapılır?

MEBBİS sorgulama nasıl yapılır? MEBBİS’te işlem nasıl yapılır? Mebbis öğretmen girişi ile öğretmenlerin günlerce yapacağı işlemleri Mebbis sayesinde dakikalar içinde halledilmekte.

MEBBİS öğretmen girişi

MEBBİS öğretmen girişi ile binlerce öğretmenin yanında müdür, idari personel, öğrenci ve veliler Mebbis girişi yapabiliyor. Peki Mebbis girişi nasıl yapılır? Mebbis girişi için ilk olarak mebbis.meb.gov.tr internet sitesine giriş yapılmalıdır. Mebbis internet sitesi sayfasına giriş yapıldıktan sonra belirlenen Mebbis kullanıcı adı, şifre, güvenlik kodu girişini ilgili yerlere yazarak MEB Mebbis sistemine giriş sağlanmakta. Mebbib girişi yapıldıktan sonra hem öğretmenler, hem öğrenciler hem de okul yönetimi e-yatırım işlemleri, personel işlemleri, halk eğitim işlemleri, e-okul, e-taşınır, açık öğretim kurumları işlemleri, e-akademi işlemleri, e-yurt işlemleri, e-burs işlemleri ve evrak işlemlerini yapabilirler. Kullanıcı adınız ve şifrenizle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerine girebilirsiniz. Eğer kullanıcı adı ve şifreniz yoksa sisteme giremezsiniz. Bu bilgileri, ilişiğinizin bulunduğu okul yönetiminden edinebilirsiniz.

MEBBİS GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

MEBBİS uygulaması İOS cihazlarda nasıl kullanılır?

Öncelikle Apple Store’a girin. Apple Store arama kısmına e-okul yazın. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu MEBBİS uygulamasını indire tıklayın. Bu uygulama tamamen ücretsiz olarak telefon veya tabeletinize indirilmiş olacak.

MEBBİS uygulaması Android cihazlarda nasıl kullanılır?

İlk olarak Google Play Store’a girin. Android cihazların uygulama indirme mağazası olan Play Store’un arama kısmına e-okul yazın. Bu kısımda Mebbis veya e-okul isimli birçok uygulama ile karşılaşabilirsiniz. Ancak uygulamayı indirmeden önce Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı yazıp yazmadığını control edin. Emin olduktan sonar MEBBİS e-okul uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz. Yine Android cihazlar için de MEBBİS uygulaması kurulumu tamamen ücretsizdir.

MEBBİS e-okul

Milli Eğitim Bakanlığı e okul yönetim bilgi sistemi üzerinden e okul yönetim bilgi sistemi girişi, Veli Bilgilendirme Sistemi girişi yapılabilmekte. E-okul Yönetim Bilgi sistemi Girişi Sadece Öğretmen Kullanıcıları Tarafından e-Devlet Girişi yapılabilmekte.

Tüm özel okul kullanıcılarından Sisteme Giriş yapamayan kullanıcının tanımlı olduğu T.C. Kimlik numarasının "MEBBİS Özel Öğretim Kurumları Modülü / Personel Arama" ekranı üzerinden Çalışma izninin kontrol edilmesi gerekmektedir.

MEBBİS E OKUL İÇİN TIKLAYINIZ

Mebbis öğrenci girişi nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı MEBBİS giriş yaparak buradaki hizmetlerden olan öğrenci sınav giriş belgesi, ders notları, öğrenci devamsızlıkları gibi hizmetlerden faydalanabilmekte.

MEBBİS ÖĞRENCİ GİRİŞİ

MEBBİS kısa yol linkleri

Kurum kodu kullanarak giriş şifresi oluşturmak için: https://veri.meb.gov.tr/

MEBBİS / E-Okul / E-Posta vb. teknik bütün sorunlarınızı https://yardimmasasi.meb.gov.tr/help/app/giris.htm linkine tıklayarak yetkili birime iletebilirsiniz.

MEB Anahtar Uygulamasını kullanmak için şu linke tıklayınız: https://izmir.meb.gov.tr/www/meb-anahtar-uygulamasi-hk/icerik/1960

MEBBİS, sadece öğrencilerin durumları ile ilgili bilgilerle sınırlı değil, öğretmenlerin atamaları ile de ilgili tüm bilgilerin paylaşıldığı bir platform.