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Eğitim MEB yüz yüze eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Eğitim

MEB yüz yüze eğitimin ayrıntılarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 22:32:00 -
MEB yüz yüze eğitimin ayrıntılarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak" açıklamasında bulundu.

MEB'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır.

Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlanılacaktır.

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir.

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,

Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır.

Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır.

Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart Salı gününden itibaren başlanacaktır.

Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.

Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

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