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Eğitim MEB, yazılımcı gençler yetiştirecek
Eğitim

MEB, yazılımcı gençler yetiştirecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Turkcell iş birliğiyle Küçükyalı’da gerçekleştirilen “Geleceği Yazanlar - Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım” protokolünün imza törenine katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 21:56:00 -
MEB, yazılımcı gençler yetiştirecek

Özer, burada yaptığı konuşmada, Turkcell ile yapılan bu protokol ile yazılım alanında insan kaynağı ihtiyacını gidermek için çok önemli bir adım attıklarını söyledi. Bakan Özer, bu adımın ilkleri barındırdığını belirterek, şunları ifade etti: “Mesleki Eğitim Merkezlerinde ilk defa 6 aylık veya 8 aylık programlarla lise ve üstü eğitim diploma yeterliliğine sahip olan gençlerimize, kısa süreli eğitimlerle iş gücü piyasasına geçişlerinde esnek bir yapı oluşturduk. Mesleki Eğitim Merkezlerinde tamamlanan programlarla iş gücü piyasasının ihtiyacı olduğu insan kaynaklarını çok kısa süre içerisinde karşılama ile ilgili önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdik. MEB olarak bunun mevzuat alt yapısını tamamladık ve bunun ilk adımını Turkcell ile yapıyoruz. Bu 6 aylık program sonunda gençlerimizin yazılım alanında hızlı bir şekilde istihdam edilmesiyle ilgili çok önemli bir süreci bugünden itibaren İstanbul’dan başlatacağız. Tüm gençlerimizi bu önemli iş birliğiyle ilgili attığımız adıma katılmaya davet ediyoruz.”

İmzalanan protokolün Türkiye’de yazılım alanındaki ihtiyacın karşılanması adına önemli bir adım olduğunu aktaran Bakan Özer, MEB olarak bu alana çok ciddi yatırım yapacağız. 2022 yılından itibaren de bu programı tüm lise mezunlarına açacağız. Yazılıma ilgi duyan tüm gençlerimizi bu program kapsamında Türkiye’nin yazılım alanında iddialı bir ülke olmasıyla ilgili insan kaynaklarını karşılamayla ilgili dev bir hamle yapacağız.”

Yerlikaya: Eğitim ve üretimde çok iyi noktaya gidiyoruz

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da konuşmasında gençleri geleceğe hazırlamanın ve büyüyen Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü tespit edip hazırlamanın önemine dikkati çekti. Gençlerimizle ilgili İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası ile 3 yıldan beri her gün bir öncekinden daha ileriye taşıdığımız bir iş birliğimiz var. O iş birliği eğitimde, üretimde ve istihdamda. Eğitim ve üretimde çok iyi noktaya gidiyoruz. İstihdamla da ilgili artık Ocak sonu itibarıyla bir okulumuzda bu yıl mezun olacak öğrencilerden mezun olmadan önce ‘ben çalışmak istiyorum’ diyen 445 öğrencimizi birinci ayın 30’unda imza törenini yapacağız” diye konuştu.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ise iş birliği ile toplumsal ihtiyaca cevap verileceğini belirterek, “Bugün bu proje ile hem ülkemizin hem Turkcell’in yazılım alanında ihtiyacını karşılamak için somut ve önemli bir adım atıyoruz. Bu proje gençlerimize yazılım sektöründe kapı açacak, yüksek okul seviyesinde bir mesleki eğitim ve sertifikasyon sunacak” dedi.
Konuşmaların ardından iş birliği protokolünü imza töreni gerçekleştirildi.

Eğitim 6 ay sürecek

Yapılan iş birliği kapsamında mesleki eğitim programıyla öğrenciler ve mezunlar için yazılım teknolojileri alanında eğitim, sertifikasyon ve istihdam imkanı sağlanacak. 6 ay sürecek program boyunca birebir destek alacak olan katılımcılardan eğitimi başarıyla tamamlayanlar, Turkcell’in yeni yazılım şirketinde ve Turkcell grup şirketlerinde çalışma imkanı kazanacak.

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