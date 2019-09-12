MEB yanlıştan döndü! Skandal ibare resmen kaldırıldı

Taha Emre Özdemir Ankara

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının başlaması ile okullara gönderilen Rehberlik Faaliyetleri yazısında geçtiğimiz yıl tartışmalara sebep olan 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' maddesi ilk hedef olarak yer almıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGBT'ye giden yolu açan, 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' projesini yeni yılda da uygulama planı içine alması kamuoyunda tepkilere sebep olmuştu.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan 'Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 3. Maddesi ile 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

İlgili Madde

Madde 3: Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'toplumsalcinsiyeteşitliği' ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Hayati Cankaloğlu'nun da görevlerinden alındığı duyuruldu.

Güngör yönetimindeki Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz Temmuz ayında başörtüsüne 'çağdışı' diyen ve 'ortaokullardabaşörtüsüserbestisi' için Danıştay'a iptal davası açan Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği'nin de katılımıyla 'Çocuğa Yönelik İhmal ve İstismarın Önlenmesi Çalıştayı' düzenlemiş ve bu etkinlikte kamuoyunda tepkilere sebep olmuştu.