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MEB yanlıştan döndü! Skandal ibare resmen kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü' tarafından hazırlanan 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Rehberlik Programı'ndaki 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' ibaresi Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kaldırılırken, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Hayati Cankaloğlu ise görevlerinden alındı.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:59
MEB yanlıştan döndü! Skandal ibare resmen kaldırıldı

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının başlaması ile okullara gönderilen Rehberlik Faaliyetleri yazısında geçtiğimiz yıl tartışmalara sebep olan 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' maddesi ilk hedef olarak yer almıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGBT'ye giden yolu açan, 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' projesini yeni yılda da uygulama planı içine alması kamuoyunda tepkilere sebep olmuştu.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan 'Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 3. Maddesi ile 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

İlgili Madde

Madde 3: Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'toplumsalcinsiyeteşitliği' ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Hayati Cankaloğlu'nun da görevlerinden alındığı duyuruldu.

Güngör yönetimindeki Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz Temmuz ayında başörtüsüne 'çağdışı' diyen ve 'ortaokullardabaşörtüsüserbestisi' için Danıştay'a iptal davası açan Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği'nin de katılımıyla 'Çocuğa Yönelik İhmal ve İstismarın Önlenmesi Çalıştayı' düzenlemiş ve bu etkinlikte kamuoyunda tepkilere sebep olmuştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:59
  1. Ankara
  2. Milli Eğitim Bakanlığı
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği
  5. Hayati Cankaloğlu
  6. Celil Güngör

YORUM YAZ

  • Islâm Islâm 11 dk önce
    Tüm dünya OSMANLI DEVLETINi örnek alırken bizim MEB neden ingiliz modelini almaya calisiyor iclerinde islama uygun model yapacak yazacak hicmi insan yok yoksa yahudimi oldularda haberimizi yok kaldirmalari isabet olmuş inşaallah birseyle değişmemişlerdir.
  • Remzi-1461Remzi-146114 dk önce
    Bu çok mühim bir gelişme!Bu yanlışı büyük ihtimal Sayın Cumhurbaşkanı düzeltmiştir diye düşünüyorum.Bu tür düzeltmeler Ak parti seçmeninin deistemediği milli eğitim,aile ve kültür bakanlarının da değişmesiyle devam etmesi beklentimizdir.

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