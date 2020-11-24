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Eğitim MEB ücretsiz tablet başvuru ekranı | Kimler ücretsiz tablet alacak?
Eğitim

MEB ücretsiz tablet başvuru ekranı | Kimler ücretsiz tablet alacak?

Ücretsiz tablet başvuru şartları | Koronavirüs salgınının en çok etkilediği alanların başında hiç kuşkusuz eğitim geliyor. Salgın sebebiyle yüz yüze eğitime 4 Ocak 2021’e kadar ara verildi. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimle derslerine ulaşabiliyor. Ancak bu ise öğrencilerin tablet, bilgisayar ve internet ihtiyaçlarını ortaya çıkarıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ihtiyaç sahibi çocuklara tablet dağıtacağını duyurdu. Peki, kimler ücretsiz tablet alabilir? | MEB bedava tablet başvurusu | Kimler ücretsiz tablet alabilir? | Bedava tablet başvuru ekranı MEB

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:31:00 -
MEB ücretsiz tablet başvuru ekranı | Kimler ücretsiz tablet alacak?

Ücretsiz tablet başvuru | Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’de kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Ancak artan vaka sayıları sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimin 4 Ocak’a kadar süreceğini açıkladı. Ancak sürecin salgının seyriyle bağlantılı olduğunu da altı çizildi. Uzaktan eğitimle birlikte öğrencilerin tablet ve internet ihtilaçları ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılacağını açıkladı. Peki, kimler ücretsiz tablet alabilir?

MEB ücretsiz tablet başvuru ekranı | Kimler ücretsiz tablet alacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Dağıtımlarımız, destek kampanyaları ve tedarik süreçleriyle eş zamanlı olarak devam etmektedir. 30 bin tableti daha 10 gün içinde öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Dağıtımını gerçekleştireceğimiz 500 bin tablet bilgisayarın tedarik süreci tamamlanmakta olup yıl sonuna kadar öğrencilerimize teslim etmiş olacağız. Paydaşlarımızın da desteğiyle mümkün olan en kısa sürede ihtiyacı olan öğrencilerimizin tamamına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın dağıtacağı tabletler için nasıl başvuru yapacaklarını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz tablet dağıtımı için başvuru almıyor. Bakanlık belirlediği kriterlere uygun olarak öğrencileri seçip onlara ücretsiz tablet gönderimi yapıyor. Ayrıca belediyeler de hayırseverlerin destekleriyle öğrencilere tablet dağıtıyor. Bu sebeple bağlı bulunduğunuz belediyenin internet sitesine göz atabilir ya da telefon açarak bilgi edinebilirsiniz. 

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