  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı... e- Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama..
Gündem

MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı... e- Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama..

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 14:44:00 - 2022-08-16 14:49:28
MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı... e- Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama..

Öğretmen olarak görev yapmak isteyenlerin mülakatları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1-13 Ağustos günleri arasında yapıldı.

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları 16 Ağustos 2022 Salı günü açıklandı. Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına e- Devlet üzerinden ulaşılabilecek. Atama tercihleri 27-31 Ağustos'ta yapılacak olup, sonuçlar 1 Eylül'de açıklanacak.

Öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanlar açıklandı!  

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen ataması kontenjan dağılımını açıkladı. En fazla atama yapılacak branş 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu. Bu branşı 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23