Öğretmen atama tercih işlemleri 26 Ocak’ta sona erdi. Merakla beklenen sonuçlar ise 31 Ocak Pazartesi günü ilan edildi. Peki, atama sonuçları nereden öğreniliyor?

MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ekranı | Öğretmen atama sonuçları öğren

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamalara ilişkin bir süre önce açıklamalarda bulundu. Bakan özer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu gibi, 31 Ocak'taki 15 bin öğretmen atamasının yüzde 50'sini, yani 7 bin 500 öğretmeni de inşallah İstanbul'a vereceğiz. Yani sadece İstanbul'da okullar yapmak değil, aynı zamanda öğretmen, insan kaynağı takviyesi, altyapının güçlendirilmesi noktasında ciddi yatırımlarla desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

15 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınavlar 13-17 Aralık tarihlerinde yapıldı ve sonuçlar 27 Aralık'ta ilan edildi. Adaylar atama tercihlerini ise 21-26 Ocak 2022 tarihinde yaptı. Merakla beklenen sonuçlar ise 31 Ocak Pazartesi saat 12.00’de açıklanacak. Tercih işlemi yapanlar sonuçlarını e devlet üzerindeki "Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama" sayfasında TC kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.