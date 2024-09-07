MEB resmen duyurdu! 6, 7, 9 ve 10. sınıflar için yeni karar! Sistem yapısında değişiklik yapıldı

Öğrencilerin akademik hayatını daha yakından takip edecek MEB'den yeni duyuru yapıldı. 30 Ekim - 8 Kasım, 30 Aralık - 10 Ocak tarihleri arasında uygulamalı olarak yapılacak. Duyuruya göre 6, 7, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için yeni karar alındı. İşte o karar...

ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMİ YAKIN TAKİBE ALINACAK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçtiğimiz yıl başlattığı ülke genelinde ortak sınav uygulamasını, bu yıl daha kapsamlı bir şekilde hayata geçirme kararı aldı. Öğrencilerin gelişimlerini süreç odaklı izlemek ve okullar arasında müfredat birliğini sağlamak amacıyla başlatılan uygulama, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında daha fazla sınıf düzeyini kapsayacak.

Yeni eğitim-öğretim yılında 6, 7, 9 ve 10. sınıflarda Türkçe, matematik gibi derslerden toplam 12 ortak sınav yapılacak. Bu sınavlar, öğrencilerin akademik gelişimlerinin daha yakından izlenmesini hedefliyor.

GEÇEN YILIN ORTAK SINAVLARINDAN ALINAN GERİ BİLDİRİMLER

2023-2024 eğitim-öğretim yılında ilk kez uygulanan ortak sınavlar, büyük oranda olumlu geri dönüşler aldı. Özellikle 6. ve 9. sınıflarda uygulanan sınavlarda açık uçlu soruların kullanılması, öğrencilerin kavrama düzeylerinin daha iyi tespit edilmesine olanak sağladı. Bakanlık, bu uygulamanın başarılı sonuçlar verdiğini belirtti ve yeni dönemde açık uçlu soru sayısının artırılabileceğini duyurdu.

Öğretmenler, sınıflarında öğrencilerin gelişimini takip ederken, ülke genelinde yapılan sınavlarla bu gelişimlerin ulusal düzeyde karşılaştırılması sağlanıyor. Bu da müfredatın işlenmesinde uygulama birliğini güçlendiriyor.

İLKOKULLARDA YENİ DEĞERLENDİRME ARAÇLARI

İlkokullarda ise süreç odaklı değerlendirme yöntemleri ön plana çıkacak. Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini izlemek amacıyla geliştirici değerlendirme araçları kullanılacak ve öğrencilere geri bildirimler verilecek. Özellikle yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi ve izlenmesi, bu dönemin öncelikli hedefleri arasında yer alacak.

TÜRKÇE VE YABANCI DİL SINAVLARI İKİ AŞAMALI OLACAK

2024-2025 eğitim yılında Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile yabancı dil derslerinde sınavlar, yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Yazılı sınavlar okuma ve yazma becerilerini ölçerken, uygulamalı sınavlar dinleme ve konuşma becerilerini değerlendirecek.

ORTAK SINAV TARİHLERİ

MEB, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için sınav tarihlerini de belirledi. İlk dönem birinci sınavlar 30 Ekim - 8 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. İlk dönemin ikinci sınavları ise 30 Aralık 2024 - 10 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İkinci dönemin sınavları ise Mart ve Haziran aylarında yapılacak.

ORTAK SINAVLARIN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Bu yıl, 6. ve 9. sınıfların yanı sıra 7. ve 10. sınıflar da ortak sınavlara dahil edilecek. Ortak sınavlar, her sınıf seviyesinde belirlenen tarihlerde yapılacak ve ülke genelinde öğrencilerin performansları karşılaştırılmadan, gelişimleri takip edilecek.

MEB, yeni dönemde de öğrencilerin gelişim süreçlerini daha kapsamlı bir şekilde izleyerek, eğitimde kaliteyi artırmayı hedefliyor.