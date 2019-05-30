MEB personel atama sonuç ekranı | Öğretmen il içi atama sonuçları belli oldu MEB personel atama sorgulama ekranı için haberimizin detaylarına bakabilirsiniz. Öğretmenlerin il içi atama başvuru işlemleri, 21-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında alındı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, öğretmenlerin il içi atama işlemleri tamamlandı. Atama sonuçları, MEB'in Personel Genel Müdürlüğü atama sonuç ekranı üzerinden sorgulanıyor.

MEB personel atama sorgulama ekranı için haberimizin detaylarına bakabilirsiniz. Öğretmenlerin il içi atama başvuru işlemleri, 21-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında alındı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, öğretmenlerin il içi atama işlemleri tamamlandı. Atama sonuçları, MEB'in Personel Genel Müdürlüğü atama sonuç ekranı üzerinden sorgulanıyor. İl içi yer değiştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sayfasında erişime açıldı. İl içi atama başvurusunda bulunan öğretmenlerin, İlişik kesme işlemleri 14 Haziran 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek. Peki il değiştirmek isteyen öğretmenlerin başvuru işlemleri ne zaman alınacak? İller arası öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular 10-14 Haziran tarihleri arasında, atamalar ise 18 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. MEB İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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