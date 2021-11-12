MEB personel alımı atama sonuçları sorgulama ekranı 2021 MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB atama kura sonuçları: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli fizyoterapist pozisyonunda 260, sözleşmeli destek personeli pozisyonunda (aşçı, aşçı yardımcısı) ise 5.872 personel alım gerçekleştirecek. Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı başvurular Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı platformu veya e-Devlet ‘isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/' adresinden yapıldı. MEB personel alımı başvuruları 25 Ekim 2021 Pazartesi gününden 5 Kasım 2021 Cuma günü 23.59'a kadar gerçekleştirildi.

MEB personel alımı sonuçları sorgulam ekranı

Atama sonuçları, 12 Kasım'da ‘https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/' üzerinden ilan edilecek. Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak. MEB personel alımı sonuçları sorgulam ekranı için tıklayın

MEB personel ataması başvuru şartları

2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak. Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak. Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak. Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiş psikoteknik raporuna sahip olduğunu belgelendirmek. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.