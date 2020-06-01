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Aktüel

MEB: "Özel okullar, 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacak"

Yeniakit Publisher
2020-06-01 15:13:50 -
MEB: "Özel okullar, 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacak"
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Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

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