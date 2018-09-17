MEB özel okul teşvik tercih sonuçları açıkladı

Özel okul teşvik tercih sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü (ÖOKGM) tarafından velilerin erişimine açıldı. Özel okul teşvik yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte süreç nakil ve kesin kayıt işlemleri ile devam edecek.

75 bin öğrenciye özel okullarda göreceği eğitim boyunca belirli oranda destek verecek olan Milli Eğitim Bakanlığı, 17 Eylül Pazartesi günü itibariyle kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.

Kesin kayıt sürecinde işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrencilerden doğan boşluklara ise ek yerleştirmeler gerçekleştirilecek.

Özel okul teşvik sonuçları sonrası ek yerleştirme dönemi ise 24 Eylül'de başlayacak.