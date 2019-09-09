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MEB okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil ne zaman, 15 tatili ne zaman yapılacak 2020?

Okullar açıldı milyonlarca öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılı için bismillah deyip okul sıralarına yeniden oturdu. Okulların açılmasıyla birlikte daha şimdiden “Okullar ne zaman kapanacak?, 2019-2020 ara tatiller ne zaman?” Soruları da sorulmaya başladı. MEB tarafından hazırlanan 2019-2020 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, MEB'e bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı. Peki Okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil ne zaman? 2020 15 tatili ne zaman? İşte detaylar.

09 Eylül 2019 Pazartesi 09:06
MEB okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil ne zaman, 15 tatili ne zaman yapılacak 2020?

MEB tarafından hazırlanan 2019-2020 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, MEB'e bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı. Peki Okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil ne zaman? 2020 15 tatili ne zaman? İşte detaylar.

Buna göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılına ilişkin takvime göre, 9 Eylül'de başlayan okullar 18 Kasım'da ara tatile girecek. 18 Kasım'da başlayan ara tatil 22 Kasım 2019'da ona erecek. Yurdun dört bir yanında 2019 2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da (bugün) açıldı. Milyonlarca öğrenci okullara koşarken şimdiden 2019 2020 eğitim takvimi merak edilmeye başlandı. İşte, merak ettiğiniz "Okullar ne zaman tatil olacak?" sorusunun cevabı.

2020 15 tatili ne zaman?

20 Ocak 2020'de başlayacak yarıyıl tatili 3 Şubat 2020'de tamamlanacak. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 16 gün tatil yapmış olacak. 2019 2020 eğitim öğretim yılında ilk kez uygulanacak ara tatiller öğrencileri şimdiden heyecanlandırdı. 2019 2020 eğitim yılının ikinci ara tatili 6 Nisan 2020'de başlayıp 10 Nisan 2020'de sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte ikinci ara tatil 9 gün olacak.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 09:06
  1. MEB okullar ne zaman tatil olacak?
  2. Ara tatil ne zaman
  3. 15 tatili ne zaman yapılacak 2020?
  4. Okullar ne zaman kapanacak?
  5. 2019-2020 ara tatiller ne zaman?

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