LGS taban ve tavan puanları ile lise kontenjanları belli oldu. MEB'den yapılan açıklamada 'Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı. İşte il il lise taban puanları okul kontenjanları...

MEB lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri 2021

2021 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Öğrencilere rehberlik etmek için tercih rehberleri de hazırlandı.

Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2020de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.

Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.

Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız olarak öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı.

Tercih rehberlerine aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir.' denildi.

2021 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi için Tıklayınız

2021 Yerel Yerleştirme Tercih Rehberi için Tıklayınız

LGS 2021 tercih kılavuzu yayınlandı mı?

LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Tercih tarihleri ve kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kısa sürede açıklanması bekleniyor.