MEB LGS tercih kılavuzu 2020 yayınlandı mı? LGS taban puanları yüzdelik dilimleri

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak LGS kapsamındaki merkezi sınavda hiçbir soru iptali olmadı" dedi.

8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen merkezi sınav (2020-LGS) sonuçları heyecanla bekleniyor. 16 Temmuz’da ilan edilecek olan LGS sonuçları ardından tercih süreci başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları şöyle:

“ 16 Temmuz 2020'de merkezi sınav sonucunun ardından aynı gün içerisinde Tercih kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler aynı gün içerisinde yayınlanacak tercih kılavuzunda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Sürece büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

LGS tercihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl baz alınırsa LGS sonuçları 24 Haziran'da açıklanmış, 25 Haziran tarihinde tercih tabloları yayımlanmış ve 1-12 Temmuz tarihinde tercihler alınmaya başlanmıştı.