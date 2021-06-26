MEB LGS puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları ne zaman açıklanacak?
LGS yüzdelik dilimler | 8.sınıf öğrencileri 6 Haziran 2021’de yapıldı. Sınav sonuçları 30 Haziran’da açıklanacak. Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı’nın kontenjanları, yüzdelik dilimleri açıklayıp açıklamadığı merak ediliyor. Lise yüzdelik dilimleri belli oldu mu?
Hayal kurduğu liseye yerleşmek isteyen öğrenciler 6 Haziran’da LGS’ye girdi. LGS sonuçları ise 30 Haziran’da açıklanacak. Peki, LGS yüzdelik dilimler kontenjanlar açıklandı mı?
MEB LGS puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı 30 Haziran’da LGS sonuçlarını ilan edecek. Sonuçların ardından tercih süreci başlayacak. Tercih kılavuzuyla birlikte yüzdelik dilimler de belli olmuş olacak. Kontenjan bilgileri ise LGS 2021 başvuru kılavuzuna yer aldı.