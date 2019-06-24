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MEB LGS 2019 sonuçları son dakika açıklandı LGS sınav sonuçları sorgula

1 Haziran'da yapılan sınava yaklaşık bir milyon 8. sınıf öğrencisi girdiğiLGS 2019 sınav sonuçları son dakika olarak MEB tarafından açıklandı. LGS sınav sonuçları sorgula. LGS kapsamındaki merkezi sınavla Türkiye genelinde bin 531 liseye öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. LGS tercihleri nasıl ve nasıl yapılacak?

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:07
MEB LGS 2019 sonuçları son dakika açıklandı LGS sınav sonuçları sorgula

1 Haziran'da yapılan sınava yaklaşık bir milyon 8. sınıf öğrencisi girdiği LGS 2019 sınav sonuçları son dakika olarak MEB tarafından açıklandı. LGS sınav sonuçları sorgula. LGS kapsamındaki merkezi sınavla Türkiye genelinde bin 531 liseye öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. LGS tercihleri nasıl ve nasıl yapılacak?

LGS sonuçları için beklenen gün geldi. 2019 LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi olan meb.gov.tr adresinden açıklandı.  Merkezi sınav sonuçlarına www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Öğrenciler sınav sonuçlarına itirazlarını sonucun açıklanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde yapabilecek.Tercih başvurularının ise temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterin de eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak. Açıklanan kontenjanlara göre, fen liselerinde 2018'e göre okul sayısında değişiklik olmadı. Anadolu imam hatip liselerinde sınavla öğrenci alan okulların toplam kontenjanında da değişiklik yapılmadı. MEB, iş birliği protokolü olan mesleki ve teknik Anadolu liselerini, proje okul kapsamına dahil ettiği için buralara da sınavla öğrenci alınacak.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:07
  1. MEB LGS 2019 sonuçları son dakika açıklandı
  2. LGS sınav sonuçları sorgula
  3. LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

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