MEB kırtasiye yardımı nasıl alınır? Kızılay kırtasiye yardımı nasıl alınır?

Kızılay temel ve ortaöğretimde öğrenim gören, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, eğitimi desteklemek ve özendirmek adına; okul çantası, defter, kalem vb. temel kırtasiye araç-gereçlerinden oluşan setler ve çeşitli eğitim materyalleri ile ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sağlanmaktadır.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kızılay işbirliği kapsamında yapıman kırtasiye yardımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Selçuk, Şereflikoçhisar Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu'nda, Türk Kızılay ile düzenlenen Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencilerine Kırtasiye Seti Dağıtım Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Selçuk, 2023 vizyon belgesinde "fırsat adaleti" kavramını ısrarla vurguladıklarını söyledi. "Fırsat eşitliği" yerine "fırsat adaleti" dediklerini belirten Selçuk, "Çünkü, adalet kavramı her şeyi yerli yerince değerlendirmek ve gereken tedbiri almayı içeriyor. Yatılı bölge okullarımız, adalet kavramı konusunda en hassas olduğumuz kurumların başında geliyor." diye konuştu.

Kızılay kırtasiye yardımı mı yapıyor?

Bütün çocuklara fırsat eşitliği sağlamak istediklerini dile getiren Selçuk, şöyle devam etti: "Çocuklarımızın elinden tutmak, onların yolunu aydınlatmak bizim en öncelikli vazifelerimiz arasında. Burada başarı hikayeleri çıkacak ki bu toprakların başarı hikayeleri biriksin. Buradan memleketimizin geleceği için parlak başarılar ortaya çıkacak ki bizim ülke olarak geleceğimiz aydınlansın. İşte bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak yatılı bölge okullarındaki bütün çocuklarımıza 25 gigabyte internet paketi olan tablet dağıtıyoruz. Bu büyük ölçüde tamamlandı. Bu çalışmayı tamamlayıcı bir unsur olarak da ikinci bir husustan söz ediyoruz, bugün Kızılay ile beraber bu çocuklarımıza kırtasiye setlerinin temini ve çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bir çalışmayla karşı karşıyayız."

Kızılay yardımları neler?

Türk Kızılay, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere farklı paydaşlar ile eğitimi destekleyen iş birlikleri kurmakta; bağışlarınızı ülkemizin aydınlık geleceğine yönlendirmektedir. Eğitim yardımları ihtiyaç sahibi öğrencilere nakdî (burs) veya aynî (kırtasiye malzemeleri, okul tefrişatı-tadilatı, gıda, giyim malzemeleri vb.) olarak yapılmaktadır.

Kızılay, eğitim için yaptı bağışlarınızla; “Burs Destekleri” ile geleceğe yön verecek eğitimli nesillerin yetişmesine destek olmak ve ülkemizin nitelikli insan kaynağına olan ihtiyacının karşılanmasını sağlamak amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere burs yardımı yapılmaktadır.

“Kırtasiye Seti Bağışı” ile temel ve ortaöğretimde öğrenim gören ihtiyaç sahibi yetim, öksüz, gazi ve şehit yakını öğrencilerin, eğitim kalitesini artırmaya yönelik temel eğitim materyalleri karşılanmaktadır.

“Benim Okulum Projesi’’ ile maddi imkânsızlıkları bulunan ve temel ihtiyaçları eksik olan köy okullarının fiziki ortamlarını düzeltmek ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte, köy okulu öğrencilerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunulmaktadır.

“Özel Eğitim Sınıfları” ile, birçok konuda destek ve bakıma daha fazla ihtiyacı olan otizmli, down sendromlu veya zihinsel engeli bulunan özel çocuklarımıza destek olmak ve farkındalık yaratmak amacıyla eğitimleri için sevgi dolu “Özel Eğitim Sınıfları” açılmaktadır.