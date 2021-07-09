İl içi öğretmen ihtiyaç listesi, öğretmen atama sonuçları ve yer değiştirme tayin başvurusu döneminde önemli bir role sahip. Öğretmen ihtiyaç listesi Bazı il milli eğitim müdürlüklerince ilan edilen il içi öğretmen ihtiyaç listesi de il içi tayin başvurusu yapacak öğretmenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, il içi öğretmen ihtiyaç listesi nasıl sorgulanır?

MEB il içi öğretmen ihtiyaç listesi sorgulama 2021

İl içi atama için kontenjanları için ihtiyaç listesi il milli eğitim müdürlükleri tarafından yayınlanıyor. İllerin aşağıdaki milli eğitim müdürlüğü resmi internet adresleri üzerinden il içi tayin atama ihtiyaç listesini görüntüleyebilirsiniz.

MEB il il öğretmen ihtiyaç listesi için tıklayın

İl içi tayin başvuruları ne zaman?

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları 8 Temmuz - 14 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.

İl içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atamaların Valiliklerce Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların İlanı 16 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.

Görevden Ayrılma İşlemleri 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla gerçekleşecek.