  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yemen'de katliam gibi kaza: 15 ölü
Ebu Atvan'ın annesi isyan etti
'İç işlerimize karışma' tepkisi almışlardı! O ülkedeki ABD ve Fransız büyükelçileri şimdi de çağrı yaptı
66 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirildi
Eğitim MEB il içi öğretmen ihtiyaç listesi sorgulama 2021
Eğitim

MEB il içi öğretmen ihtiyaç listesi sorgulama 2021

MEB il içi öğretmen ihtiyaç listesi nasıl sorgulanır? Öğretmenlerin İl içi tayin başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Öğretmenler tarafından 2021 MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama kontenjanları merak ediliyor. İşte MEB il içi öğretmen ihtiyaç listesi 2021...

Yeniakit Publisher
2021-07-09 23:04:00 - 2021-07-09 23:32:21
MEB il içi öğretmen ihtiyaç listesi sorgulama 2021

İl içi öğretmen ihtiyaç listesi, öğretmen atama sonuçları ve yer değiştirme tayin başvurusu döneminde önemli bir role sahip. Öğretmen ihtiyaç listesi Bazı il milli eğitim müdürlüklerince ilan edilen il içi öğretmen ihtiyaç listesi de il içi tayin başvurusu yapacak öğretmenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, il içi öğretmen ihtiyaç listesi nasıl sorgulanır?

MEB il içi öğretmen ihtiyaç listesi sorgulama 2021

İl içi atama için kontenjanları için ihtiyaç listesi il milli eğitim müdürlükleri tarafından yayınlanıyor. İllerin aşağıdaki milli eğitim müdürlüğü resmi internet adresleri üzerinden il içi tayin atama ihtiyaç listesini görüntüleyebilirsiniz.

MEB il il öğretmen ihtiyaç listesi için tıklayın

İl içi tayin başvuruları ne zaman?

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları 8 Temmuz - 14 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.

İl içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atamaların Valiliklerce Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların İlanı 16 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.

Görevden Ayrılma İşlemleri 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla gerçekleşecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay