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MEB çocuklar için "Oyun Alfabesi" hazırladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Dünyanın en yetenekli tiyatrocuları olan çocuklarımızdan da önerilerini '[email protected]'ye göndermelerini bekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-05-28 16:03:28 -
MEB çocuklar için "Oyun Alfabesi" hazırladı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklar için "Oyun Alfabesi" hazırladıladıklarını belirterek, çocuklardan da öneri beklediklerini bildirdi.

Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, evde kalma sürecinde küçücük bir odada oyun oynayan çocuklar için Dünya Oyun Oynama Günü kapsamında "Oyun Alfabesi" hazırladıklarını belirtti.

Bakan Selçuk, "Dünyanın en yetenekli tiyatrocuları olan çocuklarımızdan da önerilerini '[email protected]'ye göndermelerini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Oyun Alfabesi"nde her harfe ayrılan kutuda bir oyun yer alıyor. İsteyen çocuklar, alfabedeki oyunlara benzer şekilde hazırladıkları oyunları, Bakanlığın "[email protected]" adresine gönderecek.

MEB, gelen oyunları, "Çocukların Dilinden Oyunlar" adıyla kitaplaştıracak.

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